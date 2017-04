Kretschmann zur Abgas-Debatte: "Diesel ist der beste Verbrennungsmotor"

Experten sehen zwar auch moderne Dieselfahrzeuge als echte Schadstoffschleudern. Doch Winfried Kretschmann, der Grüne Ministerpräsident, hält in der Autostadt und Feinstaubmetropole Stuttgart trotzdem große Stücke auf den Motor.

Kretschmann: "Bin verhalten zuversichtlich"

CDU befürwortet Diesel klar

Die wegen der Klimaschäden umstrittenen Diesel-Fahrzeuge sind nach Ansicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) für eine Übergangszeit unverzichtbar. „Wir haben jetzt den Diesel, den wir haben wollten“, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Er habe selbst Testfahrten mit Fahrzeugen einer neuen Motorengeneration bei den Autobauern Daimler und Audi absolviert. Die Technologie werde besser, der Ausstoß von Schadstoffen geringer. „Damit ist der Diesel der beste Verbrennungsmotor, den wir haben“, sagte der Grünen-Politiker.Dagegen sehen Experten selbst moderne Fahrzeuge als Schadstoffschleudern. Diesel-Autos überschreiten nach Darstellung des Umweltbundesamtes (UBA) im Alltag die EU-Grenzwerte für gesundheitsschädliche Stickoxide um ein Vielfaches. Nach Tests und Berechnungen für das UBA stoßen Diesel, die der aktuell gültigen Abgasnorm Euro 6 entsprechen, auf der Straße im Schnitt 507 Milligramm Stickoxide pro Kilometer aus - der Grenzwert liegt bei nur 80 Milligramm. Rechtlich reicht es bislang allerdings, wenn die Diesel unter Laborbedingungen die EU-Vorgaben erfüllen.Regierungschef Kretschmann meinte dazu, dass die Technologien immer besser würden. Der Klimaschutz sei zentral. Nach Gesprächen mit Autobauern sei er persönlich überzeugt davon, dass es den sauberen Diesel auch unter Realbedingungen gebe. „Ich nehme ja nun nicht an, dass, wenn Testfahren mit dem Ministerpräsidenten gemacht werden, dass da wieder was nicht stimmt“, sagte Kretschmann. Auch Justizminister Guido Wolf (CDU) sprach von einem „ungeheueren technologischen Fortschritt“ hin zu einem sauberen Diesel.Zur Frage der Umrüstung älterer Dieselmotoren äußerte sich der Regierungschef abwartend. Eine Gruppe von Wissenschaftlern und Vertretern der Automobilindustrie wolle dazu bis Ende Mai ein Ergebnis erarbeiten. „Ich bin schon verhalten zuversichtlich, dass das möglich sein wird“, meinte er. Darüber, wie eine mögliche Nachrüstung von Fahrzeugen bezahlt werden kann, müsse später gesprochen werden. „Die richtige Reihenfolge einzuhalten, kann im Leben einfach richtig sein.“Stuttgart sieht sich unter Druck, weil in der Autostadt immer wieder die EU-Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide gerissen werden. An Tagen mit Feinstaubalarm sollen von 2018 an erstmals Fahrverbote für schmutzige Diesel auf einzelnen Straßen Stuttgarts gelten. Dazu läuft in der Landeshauptstadt die Fortschreibung des Luftreinhalteplanes, der vom 8. Mai an öffentlich beim Regierungspräsidium Stuttgart ausliegen soll. Ende August soll der Plan mit weiteren Schritten zur Luftreinhaltung fertig sein und dann Anfang 2018 in Kraft treten.Laut CDU-Fraktion wird der Dieselmotor noch lange als Übergangstechnologie gebraucht, denn ohne ihn werden die ehrgeizigen Klimaziele kaum zu schaffen sein. „Die Entscheidung, die wir auch als CDU-Fraktion zur Luftreinhaltung in Stuttgart mitgetragen haben, war deshalb ausdrücklich keine gegen den Diesel. Es war eine Entscheidung für den sauberen Diesel der Zukunft“, sagten der CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Reinhart und der verkehrspolitische Sprecher Felix Schreiner. Wenn die Nachrüstung möglich ist, müssten auch die ab 2018 angedachten Einschränkungen an Tagen mit Feinstaubalarm erneut auf den Prüfstand. „Wenn die Notwendigkeit wegfällt, müssen auch solche Maßnahmen wieder wegfallen.“