Hülben Kretschmann wandert: Burgruine Hohenneufen als erstes Ziel

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist zu einer fünftägigen Wandertour durch Baden-Württemberg aufgebrochen. Dabei haben Bürger Gelegenheit, den Regierungschef zu begleiten.

Rund sechs Wochen vor der Bundestagswahl startete der Tross am Montag in Hülben (Landkreis Reutlingen), um die Burgruine Hohenneufen zu erklimmen. «Der Mensch ist ein Wanderer», sagte Kretschmann. Dabei könne man gut den Kopf freibekommen. Zudem sei es angenehm, einmal ohne Tagesordnung durch die Landschaft zu laufen.

Kretschmann und seine Frau Gerlinde bezeichnen sich als leidenschaftliche Wanderer. Der 69-Jährige will auf seiner Tour Sehenswürdigkeiten wiederentdecken und mit Bürgern sprechen. Insgesamt will er bis zum Freitag rund 60 Kilometer zurücklegen. Die Strecken zwischen den Touren will er im Elektroauto fahren.



Am Freitag, 18. August, kommt der Ministerpräsident dabei auch an den Bodensee. Zunächst besucht er das Pfahlbaumuseum in Uhldingen-Mühlhofen. Von dort wandert er um 10 Uhr zur Basilika Birnau und führt interessierte Bürger durch die Wallfahrtskirche. Die Programmpunkte werden laut Mitteilung des Staatsministeriums bei jedem Wetter stattfinden.