Vogt Kreis Ravensburg: Dachstuhlbrand verursacht hohen Schaden

Bei einem Gebäudebrand im Kreis Ravensburg am frühen Samstagmorgen entstand ein Sachschaden in Höhe von 250.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ein Brand in einem Wohnhaus in der Gemeinde Vogt im Kreis Ravensburg hat einen Schaden von etwa 250.000 Euro angerichtet. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei mitteilte. Alle Bewohner des dreistöckigen Gebäudes hatten sich in der Nacht zum Samstag in Sicherheit bringen können.

Das Feuer war aus zunächst nicht bekannter Ursache im Dachgeschoss eines dreistöckigen Wohnhauses ausgebrochen. Drei Bewohner sowie mehrere Personen aus einem angrenzenden Wohnhaus konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Durch den Brand und die anschließenden Löscharbeiten ist das Gebäude derzeit unbewohnbar.