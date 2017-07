Schorndorf Krawalle und sexuelle Übergriffe bei Volksfest in Schorndorf - Polizei zieht ernüchternde Bilanz

Auf einem Volksfest in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) hat es am Wochenende Krawalle und sexuelle Übergriffe gegeben. In der Nacht zum Sonntag versammelten sich laut Polizei bis zu 1000 junge Leute im Schlosspark der Stadt und randalierten.

Nach Krawallen und sexuellen Übergriffen auf einem Volksfest in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) hat die Polizei eine ernüchternde Bilanz gezogen. „Die Gewalt gegenüber den Beamten war erschreckend“, sagte ein Polizeisprecher am Montag über die Vorfälle am Wochenende. Es sei üblich, dass sich während des Volksfests viele Jugendliche träfen - doch die Aggression gegenüber der Polizei sei neu. Als Hauptproblem nannte der Sprecher den Alkoholkonsum der Jugendlichen.Auf dem Volksfest war es am Wochenende zu Krawallen und sexuellen Übergriffe gekommen. Am Samstag wurde nach Polizeiangaben eine 17-Jährige von drei Asylbewerbern aus Afghanistan festgehalten und am Po begrapscht. Bereits am Vorabend waren drei Fälle sexueller Belästigung gemeldet worden. In einem Fall wurde ein Iraker als Verdächtiger ermittelt. Während des Festes wurden den Angaben zufolge zudem mehrere Körperverletzungen angezeigt.In der Nacht zum Sonntag versammelten sich laut Polizei bis zu 1000 junge Leute im Schlosspark der Stadt und randalierten, viele davon mit Migrationshintergrund. Der Anteil von Migranten innerhalb der Gruppe habe allerdings unter 50 Prozent gelegen, sagte ein Sprecher.

Polizei bittet um Hinweise

Geschädigte, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben und Zeugen, die Vorfälle beobachtet haben oder Hinweise zu Tätern geben können, bietet die Polizei sich beim Revier Schorndorf zu melden. Dieses ist unter Telefon 07181 204-0 zu erreichen. Die Polizei bittet zudem, Videoaufnahmen von den Vorfällen als Beweismaterial zur Verfügung zu stellen. Aufzeichnungen können per E-Mail an schorndorf.prev@polizei.bwl.de gesendet werden. Auch bei Facebook rief die Polizei Aalen dazu auf, Hinweise den Beamten vor Ort zu melden.