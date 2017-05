Jestetten Krankenfahrt auf Umwegen: Grenzpolizei verweigert Durchreise von Flüchtlingen

Ein ehrenamtlicher Helferkreis in Jestetten kümmert sich um Flüchtlinge. Vor allem um deren Krankentransport. Doch für den kürzesten Weg über die Schweiz verweigert die Grenzpolizei die Durchreise. Deshalb fordern die Helfer jetzt politische Unterstützung.

Horst Weible und Rudolf Schlude sind ruhige Zeitgenossen. Die Rentner haben im Leben etwas erreicht, einer als Schulleiter, der andere als Ingenieur. Nun bringen sich die Männer als Flüchtlingshelfer in ihrem Wohnort Jestetten ein. Besonnene Menschen mit Erfahrung sind dort sehr gefragt. Ihre Ruhe verlieren die beiden Rentner nur in einem einzigen Punkt: Wenn es um den Fahrdienst geht, der schwangere Frauen zur Fachärztin nach Singen oder Blumberg transportiert. Was sich einfach anhört, ist wegen der abgekapselten Lage von Jestetten kompliziert. Es ist ein Kapitel Realsatire aus deutsch-schweizerischen Amtsstuben unter europäischer Flagge. Und es ist ärgerlich für die Helfer, die sich das viel einfacher vorgestellt haben.

Die Geschichte fängt mit der Grenze an: Jestetten im Kreis Waldshut ist von Schweizer Gebiet umschlossen. Nur ein schmaler Korridor verbindet die Gemeinde (etwa 5000 Einwohner) mit Deutschland. Seit 2016 betreibt der Kreis Waldshut auch in Jestetten eine große Unterkunft, in der derzeit mehr als 60 Menschen wohnen. Schnell fand sich ein Helferkreis, den Horst Weible leitet. Freudig gingen sie ans Werk. „Ich will mich nutzvoll einbringen“, sagt Schlude auf unerschütterlich ruhige Art. Mit den Menschen aus Gambia oder Syrien kommen sie gut aus, sie werden als Autoritäten respektiert. Rudolf Schlude übernahm gerne die Verantwortung für den Fahrdienst. Der kümmert sich vor allem um schwangere Frauen, die zur Gynäkologin gebracht werden.

Die ehrenamtlichen Fahrer wählten dabei den kürzesten Weg, den sie gut kennen. Er führt über Schaffhausen nach Singen (siehe Karte). Doch da staunten sie: Die Grenzpolizei hielt sie an und verweigerte der Frau die Einreise. Das ist formaljuristisch korrekt. „Die Frau hatte nur eine Meldebescheinigung bei sich“, sagt Schlude. Den Ausländerausweis besitzt sie nicht und darf die Schweiz nicht betreten – auch nicht zur Durchreise. „Es stimmt nicht, dass die Schweiz alle durchwinkt“, bemerkt Schlude. Das sei oft zu hören, und dennoch nicht richtig. Die Autolenker wurden auch mit dem Vorwurf konfrontiert, sie würden Schlepperei betreiben, wenn sie die Route durch die Schweiz fortsetzten.

Die Ehrenamtlichen sind nicht nur in eigenen Autos unterwegs – sie handeln nach bestem Wissen und Gewissen. Nach diesen Grenz-Erlebnissen fielen sie aus allen Wolken und wählten Plan B: Sie drehten um und fuhren über ausschließlich deutsches Gebiet. Das war dann völkerrechtlich korrekt und ein Umweg von einer Stunde pro Weg. Aus der Fahrt ins Krankenhaus wird eine Unternehmung von fünf bis sechs Stunden, zumal die Chauffeure die Frau bis ins Wartezimmer begleiten und bei der Anmeldung übersetzen. „Da springen mir die Fahrer ab“, klagt Schlude.

Der Helferkreis lässt sich nicht unterkriegen. Man korrespondiert mit allen wichtigen Stellen. Mit dem Kommando der Grenzwacht in Schaffhausen, mit der Bundespolizei in Stuttgart. Freundliche Antworten ohne Fortschritt kamen zurück. Die Waldshuter Abgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter wurde eingeschaltet. Auch die SPD-Frau antwortet freundlich, aber: „Ich sehe wenig Chancen, dass wir mit einer Änderung des Schengen Abkommens oder dem Versuch einer Ausnahmeregelung Erfolg haben werden.“

War’s das also? Nein, keineswegs, die Helfer wollen nicht aufgeben. „Ein einfacher Tagesausweis müsste doch möglich sein“, sagt Weible. Eine Lösung müsse möglich sein, ohne dass man an Schengen rüttelt. Aufgeben werden sie nicht, denn sie bekommen auch vieles zurück – auch die Dankbarkeit der Menschen, die sie durch die Hügel des Klettgau kutschieren. Für Horst Weible steht eines fest: „Wir stehen oft alleine da. Frau Merkel kann das doch nicht uns Rentnern überlassen.