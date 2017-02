Karlsruhe Krähen machen zunehmend Krach und Ärger im Südwesten

Krähenpopulationen nehmen im Südwesten wieder zu und mit ihnen Ärger über Lärm und Schmutz in Wohnsiedlungen, Parks oder Stadtzentren. Vertreiben? Klappt nicht.

Krächz, kreisch, krah. Krähen gehen vielen mächtig auf den Wecker. Die Vögel lärmen mitten in der Stadt, brüten in Kolonien und verschmutzen Parks, Friedhöfe, Autos. Außerdem fressen sie den Landwirten Korn und Keimlinge vom Feld.

„Das Problem ist hausgemacht“, sagte der Leiter des Nabu-Naturschutzzentrums Federsee, Jost Einstein. „Massive Verfolgung, Abschuss und Störung der Kolonien in der Vergangenheit haben zum Zuzug der Vögel in die Städte geführt.“ Zwar hätten sich seitdem die Bestände der inzwischen längst geschützten Saatkrähe wieder erholt. An ihre seinerzeit neu eroberten Lebensräume in den Städten hätten sich die hochintelligenten Tiere aber so sehr gewöhnt, dass sie nur schwer von dort zu vertreiben seien.

Wie mühsam das sein kann, zeigt das Beispiel Laupheim (Kreis Biberach). Dort versucht die Stadtverwaltung seit 1991, die Tiere zu vergrämen. „Bis heute fehlt der durchschlagende Erfolg“, sagte Friedrich Mauch, Vorsitzender der Laupheimer Nabu-Gruppe. Inzwischen hat das Landratsamt die Federführung und jüngst eine Machbarkeitsstudie zur Umsiedlung der Krachmacher erstellen lassen. Denn bislang brachten weder Lärmmaschinen noch schwarze Tücher in den Bäumen, Feuerwerkskörper an Brutplätzen oder der Einsatz von Jagdfalken den Durchbruch.

Das Thema ist so heikel, dass Fragen dazu nur noch schriftlich beantwortet werden. „In den letzten zwei Jahren ist der Unmut der Bürger wieder ziemlich hochgekocht“, sagte Mauch. Insgesamt gibt es im Zentrum nach Angaben der Stadt etwa 450 Brutpaare. Im Dezember vergangenen Jahres wurden schließlich 40 Nester an den Stadtrand verfrachtet - was das bringt, kann noch nicht beurteilt werden, heißt es aus dem Rathaus.

In Lahr (Ortenaukreis), der Stadt mit den meisten Saatkrähen und rund 1540 Brutpaaren, hat die Gemeinde die Bekämpfung inzwischen aufgegeben. „Es gibt einfach keine Methode, die wirkt“, sagte der Umweltbeauftragte Manfred Kaiser. „Wir erklären den Leuten, dass wir keine Handhabe haben und warum.“ Seitdem habe sich die Lage etwas beruhigt; Beschwerden aber gebe es weiterhin.

„Dass Saatkrähen in die Städte ziehen, ist eine Entwicklung der letzten 30 Jahre“, erklärte Einstein. „Sie fühlen sich dort mehr in Ruhe gelassen.“ Die Zahl der Brutpaare schätzen Nabu und Umweltministerium auf 8000 bis 8500. „Insgesamt nimmt sowohl die Größe wie auch die Anzahl der Kolonien wieder zu“, so Ökologe Einstein. „Saatkrähen sind lästig und laut. Aber nicht schädlich.“

Landwirte beschweren sich jedoch ebenfalls über Probleme mit Krähen. Laut einer Antwort auf eine Kleine Anfrage vom November 2016 richten Saatkrähen, vor allem aber auch Rabenkrähen, Schäden unter anderem „im ganzen Rheintal bis in die Vorbergzone“ an. Die Landkreise Emmendingen, Breisgau-Hochschwarzwald, Lörrach, Waldshut-Tiengen seien betroffen ebenso wie Esslingen, Heilbronn, Hohenlohe, Schwäbisch-Hall, Tübingen oder Konstanz.

„Der Schadensdruck kann je nach Witterungslage und alternativem Futterangebot sehr niedrig bis sehr hoch sein“, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium. Genaue Zahlen gibt es nicht. Da die Landwirte keine Entschädigungen etwa für aufgefressene Keimlinge und Körner von Mais, Erbsen oder Ackerbohnen erhielten, würden Schäden nicht gemeldet und könnten folglich auch nicht beziffert werden. Die Jagd auf Rabenkrähen ist inzwischen zeitweise erlaubt.

Für Stress innerhalb von Städten und Gemeinden aber sorgen vornehmlich die Saatkrähen. Der Heimzug der aus dem Süden zurückkehrenden Tiere sei in vollem Gange, sagt Nabu-Experte Einstein. „Sie fangen dann sofort an mit Balz und Nestbau.“. Er empfiehlt, sie in Ruhe zu lassen, „dann ist der Spuk nach acht Wochen wieder vorbei“. Der Lahrer Umweltbeauftragte denkt derweil schon mal weit in die Zukunft. „Elektronische Falken in Form von Drohnen könnten helfen.“ Erste Versuche in England dazu gebe es bereits.

Saatkrähen und Rabenkrähen

Saatkrähen und Rabenkrähen werden zu den Singvögeln gerechnet und gehören zur Familie der Rabenvögel. Saatkrähen sind laut Nabu die einzigen Rabenvögel, die in großen Kolonien brüten. Sie gelten als sehr intelligent, anpassungsfähig und sozial. In Deutschland ist das Tier seit 1977 geschützt. Etwa 8500 Brutpaare leben im Südwesten. Die größten Kolonien Baden-Württembergs befinden sich einer aktuellen Studie der Ulmer Biologin Marion Gschweng zufolge in Lahr (Ortenaukreis), Laupheim (Kreis Biberach), Biberach und Ulm. Alleine in Lahr brüten Jahr für Jahr weit über 1500 Brutpaare.Rabenkrähen sind weniger in den Städten als vielmehr in der Landwirtschaft ein Problem. Ihre Zahl im Südwesten wird auf 90 000 bis 100 000 Brutpaare geschätzt. Inzwischen dürfen die Tiere - im Gegensatz zu Saatkrähen - zwischen August und Februar geschossen werden. Die Zahl der erlegten Vögel beträgt nach Auskunft des Landwirtschaftsministeriums zwischen 23 000 und 35 000 pro Jahr.