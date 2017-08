Konstanz Konstanzer Polizeipräsident Ekkehard Falk macht Karrieresprung

Vom Bodensee in den innersten Kreis der Polizeiführung im Land: Ekkehard Falk (58) tauscht das Polizeipräsidium Konstanz gegen eine Projektleitung in Stuttgart. Ab Mitte September ist er Gesamtprojektverantwortlicher für die Umsetzung der Polizeireform.

Ekkehard Falk, Chef der Polizeidirektion Konstanz, steht vor einem Karrieresprung in die Führung der Landespolizei. Wie aus einem dem SÜDKURIER vorliegenden Scheiben hervorgeht, wird er Gesamtprojektverantwortlicher für die Umsetzung der Polizeireform. Zugleich gibt es ab Mitte September die Leitung des Polizeipräsidiums Konstanz ab. Falk informierte seine Mitarbeiter am Dienstag über den bevorstehenden Schritt, der von Innen-Staatssekretär Martin Jäger selbst begleitet wurde.

Er freue sich über die neue Aufgabe, schreibt Ekkehard Falk seinen Mitarbeitern weiter, und habe Lust auf die Möglichkeit, die Änderungen der polizeilichen Aufbau- und Ablauforganisation mit zu gestalten. Der 58-jährige Falk war im Januar 2014 zum Chef des damals neu gebildeten Polizeipräsidiums Konstanz berufen worden. Zuvor arbeitete in Führungsfunktionen unter anderem in Friedrichshafen, Ravensburg, Sigmaringen, Tübingen und war Dozent an der Polizei-Hochschule in Villingen-Schwenningen. Falk hatte stets für den Erhalt des Konstanzer Polizeipräsidiums gekämpft und dafür zuletzt einen Erfolg davongetragen.

Ein Sprecher des Konstanzer Polizeipräsidiums verwies in der Sache auf das Innenministerium Stuttgart. Dort konnte die Pressestelle zunächst keine Bestätigung geben. An der Echtheit des Briefs bestehen aber keine Zweifel.