Baden-Württemberg Kompromiss bei Polizeipräsidien: Aufatmen in Konstanz, Enttäuschung in Tuttlingen

Kompromiss bei Polizeipräsidien: Aufatmen in Konstanz, Enttäuschung in Tuttlingen

Es war ein politisches Kräftemessen innerhalb der grün-schwarzen Regierung. Nun soll ein Kompromiss für Frieden sorgen: In Baden-Württemberg wird es künftig 13 Polizeipräsidien geben. Der Standort Konstanz bleibt erhalten, Tuttlingen fällt weg.

Am Ende treffen sie sich in der Mitte: Nach monatelangem Tauziehen hat sich die grün-schwarze Koalition überraschend auf eine kleine Lösung für die künftige Polizeistruktur in Baden-Württemberg geeinigt. Die beiden Regierungsfraktionen stimmten gestern einstimmig für einen am Vorabend von der Koalitionsspitze ausgehandelten Kompromiss, der die Schaffung eines zusätzlichen Präsidiums für den Nordschwarzwald vorsieht.



Konstanz bleibt Sitz eines solchen Führungszentrums, wird aber für den Südschwarzwald zuständig. Dafür wird der bisherige Standort Tuttlingen geschlossen und für Oberschwaben ein neues Präsidium in Ravensburg eröffnet. Damit sollen Mängel beseitigt werden, die bei der 2014 in Kraft getretenen Polizeireform offenkundig wurden. Die CDU hatte sie immer wieder kritisiert.

Den nun gefundenen Kompromiss hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) einer hochrangig besetzten Runde der Koalition unterbreitet. „Ich habe den Vorschlag gemacht“, stellte er vor den Beratungen der Abgeordneten klar. Fraktionschef Wolfgang Reinhart erklärte, die CDU-Abgeordneten hätten einstimmig für diese Lösung votiert.



Sein Grünen-Kollege Andreas Schwarz sagte dazu: „Wir gehen davon aus, dass die Zahl 13 Präsidien für die nächsten Jahre Geschäftsgrundlage ist.“ Ohnehin soll die gestern getroffene Vereinbarung erst Anfang 2020 umgesetzt werden. Vorher würde die Strukturreform zulasten der Polizeipräsenz auf der Straße gehen.

Entscheidung gegen Tuttlingen ist herbe Niederlage für Guido Wolf

Für den Erhalt des Polizeipräsidiums in Tuttlingen hatte sich vor allem Justizminister Guido Wolf (CDU) stark gemacht, der in Tuttlingen seinen Wahlkreis hat. Ein Expertengremium hatte sich hingegen für eine Auflösung des Präsidiums ausgesprochen. Für Wolf, der CDU-Spitzenkandidat zur Landtagswahl 2016 war, ist die Entscheidung gegen Tuttlingen nun eine herbe Niederlage. Und das gleich in doppelter Hinsicht: Sein Parteifreund und Innenminister Thomas Strobl hatte sich der Empfehlung der Expertenkommission angeschlossen, die eine Schließung des Standorts forderte.

Hätte sich Wolf durchgesetzt, wäre das Präsidium in Konstanz überflüssig geworden. Das hatte zu massiven Spannungen mit der dortigen CDU geführt. Wolf erklärte nach seiner Niederlage: „Ich wünsche es niemandem, in eine solche Situation zu geraten.“ Durch das klare Votum der Expertenkommission für die Schließung von Tuttlingen habe er eine „schwierige Ausgangslage vorgefunden“.

Das ohnehin belastete Verhältnis zwischen CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart, CDU-Justizminister Wolf und CDU-Innenminister Strobl hat sich dadurch nicht verbessert. Immerhin: Strobl wurde von der CDU-Fraktion aufgefordert, für Tuttlingen einen „fairen Ausgleich“ zu schaffen. Konkrete Vorschläge sind allerdings bislang noch nicht diskutiert worden.

Opposition übt scharfe Kritik

Die Finanzexperten der Landesregierung haben errechnet, dass die Kosten für das Modell mit 13 Präsidien einmalig 72 Millionen Euro und jährlich rund 10,5 Millionen Euro betragen. Das ist zwar mehr als für das Modell mit 12 Präsidien (einmalig 34 Millionen, jährlich 1,35 Millionen Euro), aber deutlich weniger als das Modell mit 14 Präsidien. Denn das hätte sich im Landeshaushalt mit einmalig 143,7 Millionen und jährlich 19,1 Millionen Euro niedergeschlagen.

Auf scharfe Kritik ist der Kompromiss bei der Opposition gestoßen. Der AfD-Abgeordnete Lars Patrick Berg plädierte dafür, landesweit auf 14 Präsidien zu erhöhen. Sowohl die Expertenkommission wie der gesunde Menschenverstand würden nahelegen, „dass die große Lösung die Bessere ist“. Auch die FDP-Fraktion beharrt auf der Einführung des 14er Modells.

Der Abgeordnete Ulrich Goll nannte den Koalitionsbeschluss einen „typisch faulen Kretschmann-Kompromiss“, der den polizeifachlichen Rat ignoriere. Der SPD-Innenpolitiker Sascha Binder beklagte den Regierungsstil: „Für Kretschmann ist ein Kompromiss bereits ein Wert an sich, egal was das für die Polizei im Land bedeutet.“

