vor 1 Stunde dpa Stuttgart Klare Kante gegen Fußball-Rowdies: Allianzen für sichere Stadien

Der Schulterschluss zur Bekämpfung von Gewalt in Fußballstadien ist offenbar noch nicht eng genug. Innenminister Strobl will alle Beteiligten zu abgestimmtem Vorgehen gegen Fußball-Rowdies verpflichten. Ein Fanforscher setzt dagegen auf Fanprojekte.