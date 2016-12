Baden-Württemberg Kirchen in Baden-Württemberg: Die Welt braucht Friedensstifter

Die Kirchen in Baden-Württemberg haben in ihren Weihnachtsbotschaften zum Engagement für Frieden und zum Widerstand gegen Hass und Gewalt aufgerufen - auch im Internet.

Die Kirchen in Baden-Württemberg haben in ihren Weihnachtsbotschaften zum Engagement für Frieden und zum Widerstand gegen Hass und Gewalt aufgerufen. Jede Form von Gewalt widerspreche dem Bild Gottes vom Menschen, sagte der katholische Rottenburg-Stuttgarter Bischof Gebhard Fürst. „Ebenso unfassbar wie Attentate islamistischer Terroristen ist für mich der Hass von Extremisten hierzulande, der jenen entgegenschlägt, die aus den Krisenregionen fliehen und die auf unserer Mitgefühl angewiesen sind.“ Nach dem Anschlag von Berlin trage Weihnachten in diesem Jahr allerdings eine tiefe Wunde: „Wir feiern das Fest in diesem Jahr anders.“

Der evangelische badische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh

betonte, Gott wende sich an Weihnachten dem Menschen in seinen persönlichen Ängsten zu. „An Weihnachten kommt ein Leuchten in die Welt, es leuchtet in die mächtige Dunkelheit, die wir in diesem Jahr in den Schrecken von Flucht, von Krieg und Bürgerkrieg, von Hunger und Terroranschlägen erlebt haben.“

Der katholische Freiburger Erzbischof Stephan Burger zeigte sich besorgt über die sprachliche Verrohung im Internet. „Denken wir auch an die Hetze in den sozialen Netzwerken, durch die andere verletzt, gekränkt, ja seelisch fertig gemacht werden“, sagte Burger. „Wenn dann auch die Hetze noch jene trifft, die sich für die Benachteiligten und Bedrängten einsetzen, frage ich mich manchmal schon, wohin das führen soll.“ Trotz des Hasses, der Verbrechen und des Terrors könne an Weihnachten aber der „Sieg der Liebe Gottes“ gefeiert werden. Mit dem Kind in der Krippe sage „Gott noch einmal neu zu uns Menschen sein Ja, sein Ja zur Schöpfung, sein Ja zum Leben, so wie er es von Anfang an getan hat“.

Der württembergische evangelische Landesbischof Frank Otfried July erinnerte an die Anschläge von Berlin und Nizza sowie an die Gewaltexzesse im syrischen Aleppo. Zum Unfrieden trügen alle die bei, „die meinen, durch Gewalt und Blutopfer die Wahrheit Gottes zu verkünden, die Flüchtlinge beschimpfen und ihnen Gewalt antun, Menschen, die im digitalen Bereich in Hassmails oder auch in politischen Diskussionen eine Sprache gebrauchen, die die Würde des Gegenübers nicht achtet“.

Daher sei es wichtig, an Weihnachten vom Frieden zu reden: „vom äußeren und inneren Frieden, von Gnade und Barmherzigkeit, mit Worten, die Jesus Christus mit Wirklichkeit füllt“. Die Welt brauche Friedensstifter, die statt an Gewalt an das Kind in der Krippe glaubten.

Am Vormittag des Heiligen Abends hatte Fürst ebenso wie die württembergischen Weihbischöfe Gottesdienste in Justizvollzugsanstalten des Landes gestaltet. An der Feier mit Fürst in der JVA Ravensburg nahm auch Justizminister Guido Wolf (CDU) teil.