Stuttgart Kinderbetreuung: Auf den Wohnort kommt's an

Kitas und Kindergärten im Südwesten sind spitze. Die Betreuungslücke bei unter Dreijährigen wächst jedoch.

Jahrzehntelang fand sich Baden-Württemberg in Sachen Ganztagsbetreuung im bundesweiten Ländervergleich am hinteren Ende der Skala wieder. Zumindest in einem Bereich ist das vorbei: Nirgends ist das Verhältnis von Fachpersonal zu betreuten Kindern rechnerisch besser als in Baden-Württemberg. Das geht aus dem Ländermonitoring „Frühkindliche Bildungssysteme“ der Bertelsmann Stiftung hervor, das in Gütersloh vorgestellt wurde.

Unabhängig davon aber wächst in Baden-Württemberg die Betreuungslücke für Kleinkinder: Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln bezifferte noch Mitte Mai die Zahl fehlender Krippen- und Tageselternplätze für unter Dreijährige in Baden-Württemberg auf gut 41 000 – schlechter ist das Angebot bundesweit nur in Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Die Bertelsmann-Stiftung bewertete den Betreuungsschlüssel für diejenigen, die einen Krippen- oder Kindergartenplatz haben. Für die Kinder ab drei Jahren hat sich die Situation im Südwesten deutlich verbessert. Es gibt deutlich mehr Personal in den Einrichtungen – 83 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Kamen im März 2012 noch 8,6 ganztags betreute Kinder auf eine vollzeitbeschäftigte Fachkraft in Kindergartengruppen, waren es im März 2016 rein rechnerisch 7,2 Kinder. Das ist bundesweiter Spitzenwert, auch der Schlüssel in Krippengruppen verbesserte sich auf den bundesweiten Bestwert von 3,5 auf 3,0 Kinder pro Fachkraft.

Für Doro Moritz, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), ist dagegen viel Luft nach oben: „Eltern und Betreuer haben nicht den Eindruck, das Baden-Württemberg spitze ist,“ sagte Moritz. „Die Kitas sind immer weniger in der Lage, die erforderliche Qualität sicherzustellen. Freie Stellen können nicht besetzt werden und es fehlen Fachkräfte. Wir brauchen eine bessere Bezahlung“, forderte sie. Zudem hänge die Betreuungsqualität vom Wohnort ab: Im Landkreis Calw kommen auf eine Fachkraft 2,5 Kinder – bundesweiter Bestwert –, in Mannheim 3,9. Ein noch deutlicheres Gefälle gibt es bei den Kindergartenplätzen: Während in Stuttgart 6,1 Kinder von einer Fachkraft betreut werden, sind es in den Landkreisen Lörrach und Waldshut bis zu 8,3 Kinder.

„Das eine ist die Papierlage, das andere ist die Arbeitsrealität“, sagt Petra Kilian, stellvertretende GEW-Landesvorsitzende und selbst Kita-Leiterin in Stuttgart. Bei allen Trägern herrsche Personalmangel, man konkurriere zum Teil mit Lockangeboten um Erzieher. „Wenn Stellen nicht besetzt werden, gibt es einen Aufnahmestopp für Kinder“, so Kilian. Und für diese Kinder gibt es dann eben keine Betreuung.

Jedes dritte Kleinkind wird betreut