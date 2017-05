Lörrach Kind an Lörracher Schule an offener Tuberkulose erkrankt

Kind an Lörracher Schule an offener Tuberkulose erkrankt

Eine Schülerin aus Lörrach hat sich mit der als ausgerottet geglaubten Krankheit infiziert. Die Fallzahlen der Tuberkulose steigen im Landkreis Lörrach.

Während Millionen Fernsehzuschauer vor Ostern gebannt verfolgten, wie Robert Koch in der historischen Drama-Serie fieberhaft an einem Heilmittel gegen Tuberkulose forscht, ist die Infektionskrankheit, die in Mitteleuropa nahezu als ausgerottet galt, zeitgleich in der Realität wieder in den Fokus gerückt. An einer Schule in Lörrach ist vor den Feiertagen ein Fall von offener Tuberkulose bekannt geworden. Dies bestätigt die Leiterin des zuständigen Gesundheitsamts, Claudia Lappe, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Laut einem unbestätigten Medienbericht handelt es sich bei dem erkrankten Kind um eine Schülerin der Theodor-Heuss-Realschule. Das Mädchen habe sich krank gefühlt und sei daraufhin zum Arzt gegangen. „Die Symptome bei Tuberkulose können ganz unspezifisch sein“, sagt Claudia Lappe und zählt Fieber, Nachtschweiß und Husten auf – Erscheinungen, die auch bei anderen Krankheiten in Frage kommen. Anhand eines Röntgenbildes und weiterer klinischer Tests diagnostizierte der Arzt bei der Schülerin jedoch Tuberkulose und ordnete sofort eine stationäre Behandlung in der Lörracher Kinderklinik an. Dort wird sie seitdem mit Antibiotika behandelt, Lebensgefahr bestehe allerdings nicht. Da Tuberkulose meldepflichtig ist, wurde das Gesundheitsamt Lörrach informiert.

Um auszuschließen, dass sich Klassenkameraden des Kindes angesteckt haben, wurde bereits bei allen 24 Mitschülern ein Hauttest durchgeführt, mit Hilfe dessen der Kontakt mit Tuberkelbakterien nachgewiesen werden kann. „Bislang gibt es keine Auffälligkeiten“, sagt Lappe. Nach acht Wochen wird der Test wiederholt. Bei den Erwachsenen, die mit dem erkrankten Kind in Berührung kamen, darunter Familienangehörige und Lehrer, soll noch ein Bluttest durchgeführt werden. Es sei dringender gewesen, die Klassenkameraden zu untersuchen, erklärt die Leiterin des Gesundheitsamts die Vorgehensweise, da Erwachsene robuster seien. Bei einer offenen Lungentuberkulose scheiden Erkrankte die Erreger vor allem beim Husten und Niesen aus. Ob es zu einer Ansteckung kommt, hänge davon ab, wie lange und intensiv der Kontakt mit Erkrankten war.

Wie und wo sich das erkrankte Mädchen mit Tuberkulose infiziert hat, sei nicht bekannt. „Wir kennen die Ansteckungsquelle bislang nicht“, sagt Lappe. Bei dem betroffenen Mädchen handele es sich nicht um ein Flüchtlingskind, betont die Leiterin des Gesundheitsamts Lörrach und fügt hinzu: „Wir haben steigende Fallzahlen.“ Waren es 2014 noch vier Fälle, wurden dem Gesundheitsamt 2015 bereits zwölf und 2016 schon 29 Fälle von Tuberkulose gemeldet. In diesem Jahr sind bislang 13 Fälle registriert. Die Medizinerin bestätigt, dass der Anstieg bei den Tuberkulosefällen im Zusammenhang mit der Zuwanderung von Flüchtlingen stehe. In vielen Herkunftsländern, aus denen die Menschen nach Deutschland kommen, sei Tuberkulose noch weit verbreitet. Zudem seien die Asylsuchenden durch Entbehrungen und schlechte hygienische Bedingungen auf ihrer Flucht oftmals geschwächt und empfänglicher für Infektionskrankheiten.

Eine Epidemie der ehemals als Schwindsucht bezeichneten Infektionserkrankung, die im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts als Volkskrankheit galt, sei aber nicht zu erwarten. Claudia Lappe warnt deshalb vor einer Panikmache. Die steigenden Fallzahlen erklären sich auch dadurch, dass jeder minderjährige, unbegleitete Flüchtling im Landkreis Lörrach auf Tuberkulose untersucht und registriert wird.

Warum nicht mehr geimpft wird