Stuttgart Keine Hinweise auf mangelnden Brandschutz bei Südwest-Hochhäusern

Nach der Räumung eines Hochhauses in Wuppertal wegen erhöhter Feuergefahr hat das für Wohnungsbau zuständige Ministerium keine Hinweise auf ähnlich gelagerte Fälle in Baden-Württemberg.

Man gehe aber auf die unteren Baurechtsbehörden mit der Bitte zu, eventuell vorhandene Problemfälle unter die Lupe zu nehmen, teilte eine Sprecherin von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Mittwoch in Stuttgart mit.„Selbstverständlich wird das besondere Augenmerk bei den kommenden Brandverhütungsschauen vor allem bei sehr alten Hochhäusern auch auf die Beschaffenheit der Außenwände gelenkt.“ Die Fassadenverkleidung des Wuppertaler Hauses gilt als feuergefährdet. Am Dienstagabend war es evakuiert worden, weil beim Brandschutz deutliche Mängel festgestellt worden waren.