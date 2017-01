Baden-Württemberg Internatsschule Schloss Salem: Kampf mit harten Bandagen

Die Auseinandersetzung um die Ausrichtung der weltbekannten Internatsschule Schloss Salem am Bodensee geht in die nächste Runde. Seit vor wenigen Wochen bekannt wurde, dass Schulleitung, Geschäftsführung und Trägerverein den Standort der Unterstufe auf Burg Hohenfels aufgeben und die Schüler der fünften bis siebten Klasse mit der Mittelstufe (Klasse acht bis zehn) am Hauptstandort in Salem zusammenlegen wollen, greifen vor allem die Gegner dieses Vorhabens auf das Wort zurück.

„Wir verlieren ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt etwa Michael Steinau, Vorsitzender des Vereins Pro Hohenfels, der sich für den Erhalt der Unterstufe auf Burg Hohenfels einsetzt. Der Verein befürchtet, dass die Schülerzahl des Internats rapide sinken wird, wenn die Burg, die unter anderem auch als Vorlage für die bekannte Kinderbuchreihe „Burg Schreckenstein“ diente, aufgegeben wird.



Salem: Streit um Zukunft der weltberühmten Schule



Die Abgeschiedenheit, das Familiäre, das Lernen in der freien Natur – das alles ginge verloren, ebenso wie die Bereitschaft der Eltern, ihre zehn bis 13 Jahre alten Kinder in die Obhut des Internats zu geben. „Den Gesamtraum Hohenfels kann man nicht ersetzen“, sagt Steinau. Robert Leicht, Vorsitzender des Internatsvereins, möchte dieses Argument nicht gelten lassen: „Ich kenne viele Firmen, die an ihren Alleinstellungsmerkmalen zugrunde gegangen sind, weil niemand so töricht war, dasselbe auch zu tun. Unser Alleinstellungsmerkmal ist nicht der eine oder andere Standort, unser Alleinstellungsmerkmal ist die Pädagogik nach Kurt Hahn.“

Die Jüngeren sollen unter sich bleiben

Doch auch die Gegner der Zusammenlegung berufen sich gerne auf Schulgründer Kurt Hahn und beziehen sich auf ein Zitat des Pädagogen aus dem Jahr 1931: „Anfangs nahmen in Salem die jüngeren am Leben der älteren Jungen teil. Wir wurden ihnen damit nicht gerecht.“ Dieser Meinung sind viele Altsalemer auch heute noch. Beim Zusammenleben der Fünft- bis Zehntklässler bestehe die Gefahr, dass sich die Kleinen an den Älteren orientieren, die in der Pubertät ganz andere Dinge im Kopf hätten als die Jüngeren. „Alkohol, Zigaretten und Smartphone werden zum Kampfthema“, schreibt der Verein in einer Broschüre.

Dabei ist es längst nicht mehr nur die geplante Schließung der Unterstufe in Hohenfels, die bei vielen Altschülern Ärger hervorruft, sondern auch die Art und Weise, mit der die Verantwortlichen in der Sache vorgehen. „Alles was von außen kommt, wird einfach weggewischt“, beklagt sich Steinau über die fehlende Diskussionskultur im Vorfeld der Entscheidung. „Das ist nicht Salem.“ Schulleiter Bernd Westermeyer verweist hingegen auf mehr als 30 Veranstaltungen, bei denen die Geschäftsführung über die Umstrukturierung informiert habe. „Dieser Prozess ist gewiss einer der offensten, die in Salem je stattgefunden haben.“

Der Streit schaukelt sich immer mehr hoch

Die Auseinandersetzung wird mit harten Bandagen geführt. So erreichte die SÜDKURIER-Redaktion ein gefälschter Leserbrief, der angeblich im Namen von Schulleiter Bernd Westermeyer verfasst worden sein soll und optisch den Eindruck erwecken sollte, von der Schule Schloss Salem zu stammen. Der Inhalt des Briefes hat es in sich: Zum einen verweist der anonyme Autor auf den immensen Widerstand der Lehrkräfte gegen das Vorhaben der Geschäftsführung. Zum anderen wird behauptet, dass Heike Bueb, Lehrerin in der Internatsschule und Frau des ehemaligen Schulleiters Bernhard Bueb, zum Schuljahresende gekündigt wurde, um eine möglichst große Distanz zwischen die jetzige Schulleitung „und die ehemaligen Verantwortlichen der Schule Schloss Salem zu legen“.

„Das stimmt“, bestätigt Bueb lediglich die Kündigung seiner Frau auf Nachfrage des SÜDKURIER. Zu den Hintergründen möchte er sich aber nicht weiter äußern. Auch Schulleiter Bernd Westermeyer möchte den Vorgang nicht kommentieren: „Zu Personalfragen äußere ich mich grundsätzlich nicht.“

Dass der Brief unter falschem Namen verfasst wurde, wird derweil ein Nachspiel haben. Westermeyer hat bei der Polizei Anzeige gegen unbekannt wegen Urkundenfälschung eingereicht. „Man darf selbstverständlich unterschiedlicher Meinung sein, man darf miteinander ringen, aber diese Aktion ist jenseits von Gut und Böse. Das ist eine Straftat.“ Mit der Anzeige wolle er deutlich machen, dass so etwas nicht hinnehmbar sei. In der Auseinandersetzung sei ein Punkt erreicht, „an dem ich nicht länger gewillt bin, diese weiter fortzusetzen“, sagt Westermeyer, der jetzt nur noch nach vorne schauen will: „Die Veränderung ist entschieden.

Wenn bis dahin die erforderlichen Genehmigungen vorliegen, werden hier ab April die Baumaschinen laufen.“