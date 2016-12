Stuttgart Innenminister der Bundesländer sprechen sich gegen Absage von Weihnachtsmärkten aus

Mehr Sicherheit ja, Absage nein: Die Deutschen sollen sich von Anschlägen nicht einschüchtern lassen, fordern die Innenminister. Die Weihnachtsmärkte beiben geöffnet.

So ist die Lage in Stuttgart

Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt haben sich die Innenminister von Bund und Ländern gegen eine Absage ähnlicher Veranstaltungen in Deutschland ausgesprochen. Vor Ort solle über angemessene Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit entschieden werden, teilte das Bundesinnenministerium am Dienstag nach einer Telefonkonferenz der Ressortchefs mit.Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) erklärte: „Egal, was wir im weiteren Verlauf noch über die genauen Hintergründe und Motive der Täter erfahren, wir dürfen und wir werden uns unser freiheitliches Leben nicht nehmen lassen.“ Nur in Berlin sind die Standbetreiber aufgerufen, am Dienstag ihre Buden geschlossen zu halten.Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) unterrichtete in der Konferenz demnach darüber, dass aus Gründen der Rücksichtnahme auf die Opfer und deren Angehörige die Betreiber der Berliner Weihnachtsmärkte gebeten werden, am Dienstag auf eine Öffnung der Märkte zu verzichten. Die Minister dankten den Einsatzkräften zugleich für ihr entschlossenes und zugleich besonnenes Vorgehen.Innenminister Thomas Strobl (CDU) will sich um 12 Uhr während der Regierungspressekonferenz in Stuttgart äußern, wie ein Sprecher sagte. Das Kabinett unter Leitung von Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) sollte am Morgen zu seiner planmäßigen Sitzung zusammenkommen.. Dabei wurden mindestens 12 Menschen getötet und weitere 49 verletzt. Die Ermittler gehen von einem Terroranschlag aus. Ein Mann, der wohl als Flüchtling eingereist ist, soll die Tat begangen haben.Völlige Sicherheit sei auf einem Weihnachtsmarkt nicht zu erreichen, sagte der Sprecher der Stuttgarter Veranstalter. „Wir bewegen uns auf dem Weihnachtsmarkt viel mehr im öffentlichen Raum als zum Beispiel auf dem Volksfest“, sagte er.Nach dem Anschlag in Berlin hat die Polizei ihre Präsenz auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt verstärkt. Die Beamten tragen zudem sichtbar Maschinenpistolen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. An möglichen Zufahrten werden zudem Barrieren aufgestellt, damit keine Fahrzeuge ungehindert auf den Markt fahren können. Konkrete Gefährdungshinweise gibt es demnach aber nicht. Auch im Hinblick auf Silvester soll das Sicherheitslevel angepasst werden. Konkrete Zahlen wollte ein Polizeisprecher nicht nennen.