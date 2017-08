vor 1 Stunde dpa/lsw Stuttgart Im Südwesten drohen heftige Unwetter

Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt unbeständig: Nach einem heiteren Tagesbeginn drohen am Freitag teils heftige Unwetter. Vom späten Nachmittag an könnten sich Gewitter mit Starkregen und Sturmböen bilden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mit.