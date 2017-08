vor 3 Stunden dpa/lsw Stuttgart Im Südwesten drohen heftige Unwetter - Schwarzwald besonders betroffen

Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt unbeständig: Nach einem heiteren Tagesbeginn drohen noch am Freitag teils heftige Unwetter. Vom späten Nachmittag an könnten sich Gewitter mit Starkregen und Sturmböen bilden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mit. Besonders schlimm könnte es den Schwarzwald treffen.