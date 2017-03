Über die Schweizer Grenze sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Flüchtlinge illegal in den Südwesten eingereist als 2015.

Die Bundespolizei habe 7140 Flüchtlinge aufgegriffen, nach 3850 im Vorjahr, sagte eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag. Zuvor hatten die „Stuttgarter Nachrichten“ (Freitag) über den Anstieg berichtet.Demnach kamen auch im Januar und Februar zwischen Weil am Rhein und dem Bodensee bereits 1250 Menschen über die Schweizer Grenze. Im Vorjahreszeitraum seien es 250 gewesen. „Damit entfielen 2016 über 60 Prozent der von der Bundespolizei in Baden-Württemberg festgestellten unerlaubten Einreisen auf die Route über die Schweiz“, schreibt das Blatt.Die Flüchtlinge kämen zumeist mit Zügen und Bussen oder zu Fuß über die Grenze. Die Hauptherkunftsländer seien Guinea und Eritrea, es seien aber auch Syrer unter den Asylbewerbern, hieß es bei der Bundespolizei. Die Behörde will die beiden Inspektionen in Weil am Rhein und in Konstanz mit bis zu 50 Beamten verstärken.