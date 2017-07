Bodman-Ludwigshafen Hochwasser, Schlammlawinen, Ersatzquartiere: Die schweren Folgen des Unwetters in Bodman-Ludwigshafen

Ludwigshafen wird von Wassermassen heimgesucht. Das Ausmaß der zahlreichen Schäden wird erst Tage später deutlich. Die Gemeinde zieht jetzt Bilanz.

Fassungslos zeigen Charlotte und Helmut Stoffel die Bilder von der Wohnung ihrer Tochter. Stühle und Bänke schwimmen im Wasser. Im Bad steigt das Wasser so hoch, dass es fast wieder zum Toilettendeckel hereinläuft. Das komplette Untergeschoss der Famlie Stoffel im Kornblumenweg in Ludwigshafen am westlichen Bodensee, in dem die Tochter mit ihrem Mann und den zwei erwachsenen Kindern lebt, ist nach dem Unwetter mit Starkregen in der Nacht zum Samstag vollgelaufen. Die Wohnung ist für die nächsten Monate unbewohnbar. Sämtliches Mobiliar wurde bereits in Containern entsorgt. Die Tochter übernachtet vorläufig mit ihrer Familie im Erdgeschoss bei ihren Eltern. Ähnlich geht es noch drei weiteren Familien in Ludwigshafen. Die Gemeinde arbeite daran, Ersatzquartiere zur Verfügung zu stellen, sagt Bürgermeister Matthias Weckbach.

Die Verwaltung arbeitet derzeit im Krisenmodus. Zunächst gilt es, die schlimmsten Schäden zusammenzutragen. "Es zeichnet sich ab, dass wir es mit einem Hochwasser zu tun haben, das nur alle 80 Jahre auftritt", sagt Weckbach. Schon eine Woche zuvor hatten sich Schlammlawinen nach Starkregen durch den Ort gewälzt. Wie über einem Trichter hatte sich das Unwetter heftig abgeregnet. Mit solchen Wassermassen sei eine kommunale Kanalisation überfordert. Denn der Durchmesser der Rohre darf nicht zu groß sein, sonst fließt das Wasser darin zu langsam und Fäkalien bleiben liegen. Gelangen dann allerdings zu große Wassermassen hinein, sind die Rohre wiederum zu eng, um alles zu fassen.

Für den Betreiber des Campingplatzes Schachenhorn, Richard Schieß, war das Unwetter "eine kleine Katastrophe". Zelte und Pavillions wurden zerstört. Ein Baum fiel auf einen Wohnwagen, in dem ein 80-jähriges Ehepaar saß. Sie kamen mit dem Schrecken davon und wurden bei Verwandten in Wahlwies untergebracht. "Wir mussten 40 Kubikmeter Holz aufarbeiten und wegfahren", schätzt Schieß. Eine Woche zuvor war der Campingplatz verschont geblieben. Gäste, die seit 40 Jahren kommen, hätten berichtet, dass sie noch nie so ein extremes Unwetter erlebt hätten, sagt Schieß. Wie schnell alles ging, erzählt Karin Tornow. Sie telefonierte mit ihrer Tochter, als sie plötzlich gemerkt habe, dass sie im Wasser steht.

"Das war eine Naturkatastrophe", ist auch die Einschätzung von Steffen Bratzke, Kommandant der Feuerwehr von Bodman-Ludwigshafen. "Von 21 Uhr abends bis 14 Uhr am Samstag hatten wir einen Einsatz nach dem anderen", berichtet er – und das, obwohl 120 Feuerwehrleute aus mehreren Orten und das Technische Hilfswerk mithalfen. "Viele Anwohner haben mit angepackt und uns unterstützt", lobt Bretzke den Zusammenhalt.

Doch er berichtet auch von Behinderungen durch rücksichtslose Autofahrer, die im schlimmsten Unwetter in den Ort hineingefahren sind, obwohl die Straßen weiträumig gesperrt waren. "Wir wurden beschimpft. Einige Leute fingen sogar an, die Straßensperren abzubauen", so Bretzke verärgert.



Leservideo vom heftigen Unwetter in Bodman-Ludwigshafen von Jessica Ehrat