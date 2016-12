Stuttgart Hitze, Hochwasser und Sturm: Die Wetterkapriolen 2016 im Südwesten

Heftiger Schneefall Ende April, Unwetter mit Starkregen - und ein verfrühter Start in die Skisaison Anfang November. Das Wetter hat den Menschen im Südwesten 2016 ganz schön zu schaffen gemacht.

Egal ob Wasenbesucher, Bauer oder Astrologe - das Wetter hat im vergangenen Jahr so ziemlich jeden gepiesackt. Tatsächlich war 2016 im Südwesten sogar ein Jahr der Wetterextreme. Nach einem späten Schneefall im April folgen heftige Unwetter im Mai und Juni. Der August wird mit seinen Hitzewellen dann ein ungewöhnlich heißer Monat. Anfang November kann die Ski-Saison schon eröffnet werden, dann wird es aber wieder milder. Hier ein Überblick über die extremen Wetterlagen:Schwere Unwetter mit Hochwasser und Sturm wüten in diesem Jahr immer wieder über dem Südwesten. Das Sturmtief „Elvira“ zieht am 29. Mai vor allem über dem Norden und Osten Baden-Württembergs. Der kleine Ort Braunsbach wird von einer Geröll- und Schlammlawine zerstört. Landesweit kommen vier Menschen ums Leben. Auch in den folgenden Wochen gibt es immer wieder Starkregen.Das extreme Wetter ist auch eine Herausforderung für die großen Musikfestivals: Rock am Ring wird vorzeitig abgebrochen und auch das Southside-Festival im Landkreis Tuttlingen muss im Juni nach nur einem Tag ebenfalls abgesagt werden . Nach einem hochsommerlichen Auftakt am Freitag mit Temperaturen über 35 Grad zieht in den Abendstunden ein schweres Unwetter über das Festivalgelände in Neuhausen ob Eck. 60.000 Besucher müssen in Sicherheit gebracht werden. Das ganze Ausmaß der Zerstörung wird erst am nächsten Tag deutlich und zwingt die Veranstalter zum Abbruch.Großer Mond, großes Spektakel. Im November ist der sogenannte Supermond auch über dem Südwesten zu sehen - allerdings nicht für jeden. Das Wetter macht Himmelsguckern einen Strich durch die Rechnung. Nebel und Wolken versperren die Sicht auf den übergroßen Erdtrabanten. Zumindest in den nördlichen Landesteilen können manche aber einen Blick erhaschen.Die Skisaison beginnt in Baden-Württemberg diesmal so früh wie selten. Bereits Anfang November starten die ersten Lifte auf dem höchsten Berg des deutschen Mittelgebirges, dem Feldberg im Schwarzwald. Entsprechend früh plagen Schnee und Glätte auch die Autofahrer. Ein Kälte-Intermezzo führt zu Unfällen auf den Straßen im Südwesten. Danach wird es aber wieder milder.Im August erfasst eine Hitzewelle das Land. Die höchste Temperatur liegt dem Deutschen Wetterdienst zufolge bei 36 Grad in Bad Mergentheim - den Meteorologen zufolge ein ungewöhnlich heißer Monat. Auch die Ozonwerte werden mehrfach überschritten. Allerdings: Der absolute Hitzerekord in Baden-Württemberg von 40,2 Grad aus dem Jahr 2003 wird damit nicht geknackt.Das Wetter macht auch dem Wasen zu schaffen. Es ist während der Festtage im Herbst nämlich eher durchwachsen und ungemütlich. Am Ende kommen zwar doch vier Millionen Menschen - die Besucherzahlen der Vorjahre toppt das allerdings nicht. Schlechter sieht es beim Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen im Mai aus. Insgesamt kommen rund 1,3 Millionen Besucher, 2015 waren es 1,5 Millionen. Die Schausteller melden ein Minusgeschäft von 20 bis 40 Prozent.Das regenreiche Frühjahr hat das Ergebnis der Getreideernte deutlich gedrückt. Mit einem Ertrag von 2,66 Millionen Tonnen wird der langjährige Mittelwert nach Angaben des Statistischen Landesamtes um 12 Prozent verfehlt. Heftige Einbußen gibt es bei Sommergerste, Winterweizen und Hafer.Nicht nur den Blick auf den Supermond - auch den Genuss des Sternschnuppen-Regens trübt das Wetter. Wolken und Regen verhindern im August vielerorts den Blick auf die sogenannten Perseiden, die nachts vom Himmel regnen.Starke Niederschläge im Frühsommer sorgen für eine Stechmückenplage am Bodensee und am Oberrhein. Feuchte Ecken bieten ihnen nach Angaben der Naturschützer vom BUND optimale Bedingungen.Tagelang herrschte zuletzt wegen dreckiger Luft Feinstaubalarm in Stuttgart. Das Problem hat auch mit dem Wetter im Talkessel zu tun. Denn vor allem in der kalten Jahreszeit sorgt die Wetterlage dafür, dass in der Stadt über Tage hinweg kein ausreichender Luftaustausch stattfindet. Mit der Luft bleibt auch der von Motoren, Öfen oder Industrieanlagen produzierte Feinstaub in der Stadt - bis sich das Wetter ändert.Schon Anfang Mai ist es im Land sommerlich warm. Im Kraichgau werden bis zu 27 Grad gemessen - nachdem Ende April noch Glätte und Schnee mancherorts den Verkehr beeinträchtigt hatten.