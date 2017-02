Freiburg Hindenburgstraße ade: Freiburg bereinigt pikante Straßennamen der Stadt

Der Gemeinderat in Freiburg tilgt belastete Namen von Straßen und Einrichtungen im Stadtbild. Doch nicht immer ist eine eindeutige Entscheidung möglich.

In der Stadt wird weiter heftig über die Tilgung von Namen historisch belasteter Personen aus dem öffentlichen Raum diskutiert. Das Erzbistum Freiburg hat jetzt ernst gemacht. Es nannte das Katholische Studentenwohnheim Alban-Stolz-Haus in St. Alban Haus um. Dass Straßennamen wie Martin-Heidegger-Weg oder Hindenburgstraße geändert werden, hat der Gemeinderat im Herbst beschlossen. Zwölf Straßennamen stehen auf einer Liste, die aber noch abgearbeitet werden muss – für jede Umbenennung soll es einen Gemeinderatsbeschluss geben.

Schnellere Konsequenzen aus der Debatte um Tilgung von belasteten Namen hat Erzbischof Stephan Burger gezogen. Alban Stolz dient nicht mehr als Namensgeber des nach ihm benannten Studentenwohnheims. Der Volksschriftsteller und Theologe aus dem 19. Jahrhundert hatte in unzähligen Artikeln in seinen Volkskalendern antisemitische Hetze verbreitet, „katholische Judenfeindschaft beschworen", den Juden Hass und Subversion gegen das Christentum vorgeworfen und gegen „Presse- und Schacherjuden“ polemisiert.



Das Erzbistum kam zu der Bewertung, „nach heutigen Maßstäben kann Alban Stolz nicht mehr als Vorbild für Studierende gelten“. Der Neue Name St. Alban wurde nach Diskussionen mit den Bewohnern des Studentenwohnheims gewählt. Der heilige Alban von Mainz ist ein Priester, Missionar und Märtyrer aus dem 4. Jahrhundert. Vorteilhaft dabei: die Studierenden können bei ihrem Wohnheim weiterhin vom „Alban“ sprechen.

Eine Kommission hatte für die Stadt Freiburg in vierjähriger Arbeit die Straßennamen unter die Lupe genommen. Zwölf sollen jetzt verschwinden, weil die Benannten starke Bezüge zu Verfolgung von Minderheiten, Diktatur, Militarismus, Nationalismus, Chauvinismus und Antisemitismus hatten. Dazu gehören bekannte Professoren der Universität, die sich im Nationalsozialismus unrühmlich hervorgetan haben – zumeist Mediziner, aber auch der einstige Reichspräsident Hindenburg wegen seiner Mitwirkung an Hitlers Machtergreifung. Bei 15 weiteren Namen, deren Träger keine saubere Weste hatten, wird auf eine Änderung verzichtet. Aber Hinweisschilder sollen auf problematische Punkte in den Lebensläufen der Namensgeber hinweisen. Die Universität Freiburg hat eine Namens-Kommission eingesetzt.

Das Ganze hat in der Bevölkerung heftige Reaktionen ausgelöst – viele halten die politische Korrektheit des Freiburger Handelns für übertrieben. Andere scheuen den bürokratischen Aufwand und die Kosten, wenn sie für sich eine neue Adresse kommunizieren müssen. Es gibt auch eine pikante Note: Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat und Anwältin Maria Viethen und der zur Linken Liste gehörende Stadtrat und Anwalt Michael Moos haben ihre gemeinsame Kanzlei im Hegarhaus – sie firmieren als „Anwaltsbüro Hegarhaus“. Und sie sind glühende Verfechter der Namensänderung.



Da können sie nun auch vor der eigenen Türe kehren. Der Gynäkologe Alfred Hegar, Namensgeber der Örtlichkeit des Anwaltsbüros, war ein früher Verfechter der Euthanasie und Rassengygiene. Die nach ihm benannte Straße soll umbenannt werden – ob das auch für das linke Anwaltsbüro gelten wird? Maria Viethen hatte jüngst im Gespräch erklärt, da werde man sich wohl selbst Gedanken machen müssen.

Die Debatte um Umbenennungen von Straßen, Schulen oder Institutionen spiegelt sich auch andernorts wider. So wurde in Konstanz der Wilhelm-von-Scholz-Weg umbenannt in "Zur Therme". Von Scholz galt wegen seiner Publikationen in der NS-Zeit als umstritten. Dagegen entschied der Konstanzer Gemeinderat für die Beibahaltung der Von-Emmich-Straße – so benannt nach dem deutschen Genaral, der 1914 ins neutrale Belgien einfiel. Der Radolfzeller Gemeibnderat stimmte 2013 gegen eine Umbenennung der Lettow-Vorbeck-Straße nach dem General Paul von Lettow-Vorbeck, der als Militarist und Antidemokrat galt.