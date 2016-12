Region Hier finden Sie die Silvesterpartys in der SÜDKURIER-Region - mit interaktiver Karte!

Sie wissen noch nicht, wo Sie an Silvester feiern wollen? Hier finden Sie eine Übersicht über die Partys am Bodensee, am Hochrhein und im Schwarzwald.

Unsere Interkative Karte: So gehts!

Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu und will gebührend verabschiedet werden. Für alle, die sich noch nicht entschieden haben, wo sie dieses Jahr Silvester feiern sollen, haben wir die Partys, Events und Veranstaltungen in der SÜDKURIER-Region rund zur letzten Nacht in diesem Jahr in einer interaktiven Karte zusammengetragen.Links finden Sie diesen Knopf. Mit diesem können Sie auf der interaktiven Karte die Regionenübersicht öffnen oder schließen. So werden Ihnen alle Partys in der Übersicht angezeigt. Alternativ können Sie auch einfach direkt auf die Symbole in der Karte klicken.Sie wollen nur eine einzige Region anzeigen lassen? Auch das funktioniert problemlos: Entfernen Sie einfach Haken neben den Namen der Regionen, die Sie nicht interessieren. Dann werden Ihnen nur noch ausgewählte Regionen anzeigt.