Stuttgart Heiße Show von Andrea Berg hat ein Nachspiel: Verletzter Fan fordert Schmerzensgeld

Ein Fan verletzte sich bei einer Feuerwerkspanne von Schlagerstar Andrea Berg. Jetzt fordert er vor Gericht Schmerzensgeld.

Es ist ein langer Streit um 2000 Euro: Die Versicherung eines Konzertveranstalters der Schlagersängerin Andrea Berg (51, „Du hast mich tausendmal belogen“) wehrt sich vor dem Landgericht Stuttgart dagegen, einem Fan das Schmerzensgeld zu zahlen. Es war dem Berg-Anhänger aus Düsseldorf vom Amtsgericht Backnang zugesprochen worden. Am Donnerstag soll über den Fall in Stuttgart verhandelt werden.

Bei einem Open-Air-Konzert in Bergs Heimatgemeinde Aspach bei Stuttgart sei der Fan 2014 von einem heißen Aschestück am Kopf verletzt worden, befand das Amtsgericht. Die verurteilte AndreaBerg Tournee und Promotion GmbH will das Schmerzensgeld aber nicht zahlen und legte Berufung ein. Vom Amtsgericht sei nicht festgestellt worden, dass die Verletzung tatsächlich durch das Bühnen-Feuerwerk verursacht worden sei, hieß es beim Berg-Management.

Das Unglück soll am 19. Juli 2014 geschehen sein. Laut Amtsgericht trug der Fan massive Hornhautschäden davon, seine Sehkraft sei beeinträchtigt gewesen. Nur seine Brille habe Schlimmeres verhindert. „Er ist noch immer ein glühender Fan von Andrea Berg, geht weiter zu ihren Konzerten“, sagte Rechtsanwalt Jens Perske. Auch die Sängerin war bei der Panne mit der Feuerwerkshow auf der Bühne verletzt worden. Die 51-Jährige hatte im vergangenen Jahr gleich mit doppeltem Verletzungspech zu kämpfen gehabt: Im Juli erlitt sie bei dem Bühnenunfall mit Pyrotechnik Verbrennungen, wenige Monate später verletzte sie sich am Fuß.

Sobald sie auf der Bühne stehe, seien alle Schmerzen vergessen, sagte die Musikerin aus dem Rems-Murr-Kreis kürzlich in einem Interview. „Die Fans zaubern einem mit ihrer Zuwendung die Wehwehchen weg.“ Die Unfälle hatten glücklicherweise nur geringfügige Auswirkungen auf ihre Konzerte: Den Brandverband habe sie unter ihrem Kostüm verstecken können, lediglich auf High Heels habe sie vorübergehend verzichten müssen, so Berg. Dennoch: „Dass es mich gleich zweimal so schlimm erwischt, war nicht schön.“