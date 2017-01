Stuttgart Haushalt 2017: Wenn's ums Geld geht

Die Opposition durchleuchtet den baden-württembergischen Haushalt für 2017. Die AfD will genau wissen, was die Flüchtlinge kosten.

Klausur bedeutet dem eigentlichen Wortsinn nach, sich in Abgeschiedenheit zu begeben. Für die Fraktionen im Landtag ist es ein gängiges Ritual zu Beginn eines jeden Jahres, weitab vom Parlamentsort aktuelle Themen zu beraten. Im Mittelpunkt stand der Landeshaushalt 2017, der – eigentlich nicht regelkonform – im März verabschiedet werden soll. Sechs Sitzungen des Finanzausschusses stehen für die Beratung des vom grün-schwarzen Kabinett Kretschmann aufgestellten Plans an, es können also noch Schwerpunkte verschoben werden – wenn der politische Wille vorhanden ist. Die Erfahrung zeigt indes: Selten werden Änderungsanträge der Opposition von der Regierungsmehrheit, die den Plan unter sich bereits ausverhandelt hat, aufgenommen. An den Anträgen ist gleichwohl die Seriosität der Vorschläge im Sinne von Finanzierbarkeit ablesbar.

Die AfD als Parlamentsneuling war besonders herausgefordert: 5700 Seiten plus noch einmal so viele Begleitpapiere hat deren Finanzpolitiker Rainer Podeswa gezählt und darin „Kurioses und Erschreckendes“ entdeckt: Drei Millionen Euro für Radwege, Lehrstühle für Gender-Mainstreaming oder 32 000 Euro für ein Elektromoped fürs Staatsministerium. Fraktionschef Jörg Meuthen gibt sich vollmundig: „Das Zeitalter der Oppositionslosigkeit muss vorüber sein“, endlich habe eine „Politik des gesunden Menschenverstandes“ Einzug gehalten.

Nur verhalten und am Rande positioniert sich der Bundesvorsitzende gegen den neuerlichen Ausschluss der Medien vom zweiten AfD-Nominierungsparteitag. Für ihn steht im Mittelpunkt, wie die „katastrophale und völlig verfehlte Bundespolitik“ Handlungsspielräume im Land einschränkt. So durchleuchtete die AfD-Landtagsfraktion den Entwurf weitgehend auf die Frage hin, was nicht geht wegen der Flüchtlinge – und sieht „große Einsparpotenziale“ im Volumen von einer Milliarde Euro. Man werde „alle ideologischen Titel zusammenkürzen“ und entsprechend Anträge stellen, kündigte Podeswa an. 900 Millionen Euro für Einbürgerung (inklusive Sprachkurse, Dolmetscher und Integrationshilfen) seien ebenso lässlich wie die 323 Millionen Euro für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA) – eine Summe, die auf Nachfrage wegen der Bundeszuschüsse allerdings 100 Millionen Euro geringer ausfällt. Die AfD fordert eine Übersicht über alle Geldmittel, die für Flüchtlinge ausgegeben werden. Zudem verlangt sie von Grün-Schwarz Schuldenabbau.

Die FDP-Fraktion verfuhr nach der Maßgabe: Kein Ausgabenvorschlag ohne Gegenfinanzierung. „Wir wollen keinen auswachsenden Haushalt“, so Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Die Liberalen lenkten den Blick vor allem auf die Schule. Auch sie wollen Änderungsanträge im Ausschuss stellen: „Umschichtungen zulasten der Gemeinschaftsschule und zugunsten anderer Schularten“, wie Hans-Ulrich Rülke vortrug. Umschichtungen auch von Stellen im Nationalpark hin zu Personal in den Naturparks. Auch soll ein Landärzteprogramm aufgelegt werden. Und die FDP fordert als Prinzip, ein Viertel aller Haushaltsüberschüsse zur Schuldentilgung einzusetzen.

Rülke kritisiert – wie die AfD – Grün-Schwarz, alles zu tun, um die längst überfällige Schuldentilgung zu vermeiden. „Millionen Euro werden gehortet, nicht etwa, um Schulden zu tilgen, sondern um Gelder problemlos verteilen zu können“, betont der FDP-Fraktionschef.

So sieht es auch SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Stoch. Er wirft Kretschmanns Regierung, vor allem aber Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) vor, nicht mit offenen Karten zu spielen, spricht von „Tarnmanövern“. Er muss es wissen. Sein Parteifreund Nils Schmid war zuletzt Finanzminister der grün-roten Koalition. Sein Herrschaftswissen bringt die heutige Opposition offenbar dazu, von gut drei Milliarden Euro an Rücklagen und Haushaltsüberschüssen auszugehen. Die SPD achtet auf Grundlage dieser These weniger darauf, dass ihre Vorschläge kostenneutral durch Gegenvorschläge umgesetzt werden. Aus ihrer Sicht ist genügend Geld da. Ausgeben wollen es die Sozialdemokraten zusätzlich für jene 1074 Lehrerstellen, die eigentlich zur Streichung vorgesehen sind. Auch sollen 750 Millionen Euro plus für Krankenhäuser, 300 statt 250 Millionen für Wohnraumförderung oder 50 Millionen Euro mehr für Fahrzeugförderung im ÖPNV in Großstädten ausgegeben werden.

Wo getagt wird

Traditionell verlegen die Landtagsfraktionen ihre Klausurtagungen in die verschiedenen Teile des Landes. Meist schwärmen Abgeordnete aus und besuchen, ihren politischen Schwerpunktthemen entsprechend, Einrichtungen und Firmen in der jeweiligen Gegend. Die Grünen begaben sich nach Neckarsulm, die CDU tagte in Heidelberg – zum Bedauern der Delegation unter geschlossener Wolkendecke. Die AfD-Fraktion versammelte sich in Gäufelden bei Herrenberg, die FDP traf sich im Ulmer Hotel Maritim und die SPD-Abgeordneten tagten in der Ortenau. (gar)