Bodenseekreis Großer Ärger mit der Bodenseegrütelbahn: Fast jeder vierte Zug kommt zu spät

Die Bahn entschuldigt sich für die Unzuverlässigkeit, doch die Probleme auf der Bodenseegürtelbahn häufen sich. Die Pünktlichkeit ist auch andernorts mangelhaft.

Die Klagen der Bahnkunden im Regionalverkehr häufen sich. Vor allem auf der Bodenseegürtelbahn, die von Lindau über Friedrichshafen bis Radolfzell verkehrt, und auf der Südbahn meldeten viele Pendler in den vergangenen Wochen ausgefallene oder übervolle Züge, grobe Unpünktlichkeit und schlechtes Wagenmaterial. Defekte Türen, kaputte Heizungen oder nicht benutzbare WCs verärgerten die Zugfahrer zusätzlich – so wie eine Abordnung der SPD Bodenseekreis und Konstanz, die Mitte Januar bei einer ganztägigen Testfahrt zwischen Friedrichshafen und Radolfzell die Missstände hautnah zu spüren bekam.

Jede Woche schickt die DB Regio Baden-Württemberg fahrplanmäßig rund 10 500 Züge auf die Strecke, die durchschnittlich 700 000 Kilometer im Auftrag des Landes Baden-Württemberg unterwegs sind. Ziel sei eine Ausfallquote von unter einem Prozent, erklärte David Weltzien, Vorsitzender der DB-Regionalleitung, bereits Mitte Dezember. Da hatte die DB Regio bereits Probleme aufgrund von technischen Pannen, personellen Engpässen und zwei Fahrplanwechseln binnen weniger Wochen eingeräumt.

Doch die Zuverlässigkeit ließ auch zum Jahreswechsel enorm zu wünschen übrig. Das dokumentiert die DB in einer eigenen Statistik. In der letzten Dezemberwoche fielen demnach landesweit 256 oder 2,1 Prozent der bestellten Züge aus, in der ersten Januarwoche sogar 328 Züge (3,1 Prozent). Hauptgrund: Fahrzeugschaden oder fehlendes Personal. Und auch in den vergangenen vier Wochen fuhren im Durchschnitt knapp zwei Prozent der bestellten Züge landesweit gar nicht. Allein auf der Bodenseegürtelbahn gab es in der Woche vom 23. bis 29. Januar 21 Zugausfälle zwischen Radolfzell und Lindau – täglich mindestens einen, am 25. Januar sogar acht.

Auch die Pünktlichkeit des Regionalverkehrs auf der Schiene im Land ist derzeit kein Zeugnis von großer Zuverlässigkeit, wobei „pünktlich“ alle Züge sind, die bis zu vier Minuten später als Fahrplan ankommen. Besonders auffällig sind miese Zahlen auf fast allen Strecken, die in den Großraum Stuttgart führen, so auf der Südbahn von Stuttgart über Ulm bis an den Bodensee. Seit der ersten Januarwoche schwanken die Werte hier zwischen unterirdischen 72,8 Prozent bis zu maximal 84,7 Prozent. Das heißt: Fast jeder vierte Zug kommt zu spät.

„Wir wollen unseren Kunden zuverlässigen und guten Service liefern. Das haben wir in den vergangenen Wochen oftmals nicht und dafür möchten wir uns entschuldigen“, nimmt die DB Regio auf Anfrage dieser Zeitung Stellung zu den Problemen. „Wir wussten um die große Herausforderung, haben sie aber teilweise unterschätzt“, so ein Bahnsprecher, der von einem unerwartet hohen Krankenstand bei Triebfahrzeugführern und Kundenbetreuern nach dem Jahreswechsel spricht.

Im Januar habe zudem das anhaltende Winterwetter mit teilweise strengem Frost auch den Fahrzeugen auf der Bodenseegürtelbahn zugesetzt. Triebwagen der Baureihe VT 650 waren demnach stark vereist. Zusätzliche Fahrzeugstörungen behinderten die „normale“ Instandhaltung, wodurch Züge teilweise entfielen und es Einschränkungen im Platzangebot gab. „Die Werkstattmitarbeiter arbeiten mit Hochdruck daran, Schäden an Fahrzeugen zu beseitigen“, erklärt der Bahnsprecher. Neben Sonderschichten seien zusätzliche Mitarbeiter auch aus anderen Regionen im Land im Einsatz. Bei der Baureihe VT 650 sei die DB Regio „aktuell wieder auf dem Wege der Besserung“.

Doch der Ton wird trotzdem rauer. „Das Land zahlt für die Bestellung der Züge im Regionalverkehr viel Geld aus Steuermitteln. Deshalb werden wir die Ausfälle und teils massiven Verspätungen der Züge auf einzelnen Strecken und damit die derzeitige Unzuverlässigkeit der DB Regio bei den vertraglich vereinbarten Leistungen nicht akzeptieren“, teilte Verkehrsminister Hermann Anfang der Woche mit und drohte gar mit rechtlichen Schritten gegen die DB, wenn sich die Lage nicht schnell bessert. Im besonderen Fokus des von ihm bestellten „Qualitätsbeauftragten für den regionalen Schienenverkehr“, der die Bahn quasi auf Trab bringen soll, steht neben Filstal- und Frankenbahn auch die Bodenseegürtelbahn.

Noch pünktlich?

Wie pünktlich sind die Züge im Land? Mit Blick auf den Betrieb im Regionalverkehr gibt es detaillierte Informationen der DB. So weist die Statistik „Entwicklung Linienpünktlichkeit“ derzeit die Werte von Ende Dezember bis Anfang Februar aus. Die Informationen sind im Internet abrufbar unter: www.bahn.de/regional/view/regionen