Große Bescherung für Schulklasse: Der SÜDKURIER stattet Klasse mit 25 Tablets aus

Begeisterung in der Gurtweiler Grund- und Werkrealschule: Medienbildung künftig am eigenen Computer

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Waldshut-Tiengen – In der Grund-und Werkrealschule Gurtweiler fand Weihnachten schon statt. Zumindest das große Geschenkeauspacken: 24 Schülerinnen und Schüler sowie Klassenlehrer Arne Scharf durften 25 Pakete mit Tablets auspacken, die ihnen das Medienhaus SÜDKURIER geschenkt hat. Die 8a der Schule im Waldshuter Ortsteil Gurtweiler ist die erste SÜDKURIER-Tablet-Klasse. Lehrer Arne Scharf hatte sich mit seinem Konzept zur Unterrichtsnutzung bei dem Wettbewerb beworben und überzeugt.

„Wir sind stolz darauf, die erste SÜDKURIER-Tablet-Klasse zu sein“, empfing Rektor Bernhard Zimmermann das SÜDKURIER-Team mit Vertriebsleiterin Svenja Grampp, Regionalleiter Kai Oldenburg und der Redaktion. Seine Glückwünsche galten den Schülern und den Lehrern. Die Schule selbst hätte nicht das Geld gehabt, jedem Kind einen Computer zur Verfügung zu stellen.

Vertriebsleiterin Svenja Grampp schilderte den Schülern und Lehrern, weshalb das Medienhaus diesen Schritt geht. „Zeitungslesen ändert sich“, sagte die Vertriebschefin. Viele Leser würden Nachrichten nicht mehr in Papierform, sondern lieber digital lesen. Deswegen sei nun der richtige Zeitpunkt, dem Medienprojekt Klasse! auch eine digitale Variante zur Seite zu stellen. Die Gurtweiler sollen zeigen, was auf diesen Geräten alles möglich ist.

Diese Herausforderung haben die Lehrer der 8a, einer Klasse auch mit behinderten Schülerinnen und Schülern, angenommen. Klassenlehrer Arne Scharf möchte neben dem Fachunterricht seinen Schülern Medienkompetenz an den Computern vermitteln. Sein Kollege, Inklusionslehrer Andreas Obergfell, sieht die Chance, per Kommunikations-App die Hausaufgabe "Bericht vom Wochenende" für die Schüler zu erleichtern. So könnten die Achtklässler beispielsweise mit dem Tablet ihre Oma fotografieren und auf diese Weise von ihrem Besuch bei den Großeltern erzählen.

Die SÜDKURER-Tablet-Klasse wird zwei Jahre von der Redaktion Waldshut bei ihrer Arbeit begleitet. Danach gehen die Geräte in den Besitz der Schule über. Den ersten Termin gibt es bereits: Beim Tag der offenen Tür der Schule im März wird die Klasse ihre Erfahrungen präsentieren. Schulleiter Zimmermann ist schon heute überzeugt, dass dieser Workshop ausgebucht sein wird.

Das Klasse!-Projekt

Das Medienhaus SÜDKURIER und der Partner EnBW Energie Baden-Württemberg AG bieten auch in diesem Schuljahr das Medienprojekt Klasse! mit den Varianten Klasse! Kids und Klasse! Beruf an. Ziel des Projektes ist es, Schülerinnen und Schülern Medienkompetenz am praktischen Beispiel zu vermitteln. Im kommenden Schuljahr feiert das Projekt seinen 20. Geburtstag, weit mehr als 200 000 Schülerinnen und Schüler haben bislang daran teilgenommen.

Anmelden unter T 07531/ 999-1335 oder auf der SÜDKURIER-Homepage:

www.suedkurier.de/klassewww.enbw.com/klasse