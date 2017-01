Grenze zu Frankreich: Nurnoch mit Passierschein

Weil Frankreich eine Radikalisierung der Jugend durch den Terror-Tourismus von eigenen Jugendlichen nach Syrien oder den Irak fürchtet, sind ab sofort schärfere Regeln für Minderjährige fällig. Doch es fehlt an effektiven Kontrollen.

Freiburg – Frankreich hat eine früher schon einmal praktizierte Regelung für Minderjährige wieder aufgelegt. Unter 18-Jährige dürfen das Land auch an den französischen Grenzübergängen zu Südbaden nur mit einer schriftlichen Genehmigung oder in Begleitung ihrer Eltern verlassen. Das ist der offiziellen Internetseite der französischen Regierung zu entnehmen. Damit soll verhindert werden, dass Minderjährige sich zum Beispiel über deutsche Flughäfen nach Syrien oder in den Irak absetzen und dort radikalisieren.

Auslöser ist nach einem Bericht des SWR Freiburg ein 16-Jähriger aus Lingolsheim im Elsass, der im Mai 2016 über den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden nach Syrien gelangt sein soll. Patrick Hezel, Abgeordneter aus dem Elsass, erklärte, es müsse alles getan werden, damit Jugendliche nicht in das Umfeld von Terroristen gelangen. Deshalb werde der sicher lästige Passierschein verlangt.

Auch Gruppenreisende betroffen

Ein entsprechendes Formular kann im Internet heruntergeladen werden. Es muss von den Eltern ausgefüllt und unterzeichnet sein. Zudem müssen die Jugendlichen eine Kopie gültiger Ausweispapiere der Eltern vorweisen können. Passierscheine sollen auch alle Jugendlichen mit sich führen, die an Gruppenreisen ins Ausland teilnehmen, also beispielsweise bei Schüleraustausch oder Besuchen in südbadischen Partnerstädten. Die Regelung gilt für alle Minderjährigen, die ihren Lebensmittelpunkt in Frankreich haben, egal welcher Nationalität. Um der Regelung Nachdruck zu verleihen, sind verstärkte Grenzkontrollen angekündigt. Schon seit Monaten kontrolliert die Gendarmerie fast täglich für Stunden an badisch-französischen Grenzübergängen, bislang jedoch meistens bei der Einreise nach Frankreich.

Die deutsche Bundespolizei kontrolliert mit einem Radius von 30 Kilometern in Südbaden stichprobenartig, aber selten direkt an den Grenzübergängen die nach Deutschland Reisenden. Nach Auskunft von Thomas Gerbert, Pressesprecher der für die Grenzsicherung zuständigen Bundespolizei in Weil am Rhein, wird bei der Kontrolle von Jugendlichen aus Frankreich bisher nicht nach der Eltern-Erlaubnis und elterlichen Ausweiskopien gefragt. Gerbert: „Das ist eine rein französische Maßnahme, die hat auf unser Handeln gar keinen Einfluss“. So werde ein Jugendlicher ohne die Bescheinigung auch nicht festgesetzt und französischen Behörden übergeben. Dies passiere nur, wenn er wegen irgendwelcher Straftaten gesucht würde, was die Bundespolizei natürlich überprüfe. „Wenn er den Passierschein nicht hat und nichts gegen ihn vorliegt, passiert ihm gar nichts“, erläutert Gerbert.

Auch an Flughäfen in Baden-Württemberg wird die Vorlage der Elternerlaubnis bei der Passkontrolle vor dem Flug in außerhalb der EU liegende Länder nicht verlangt, sagt Friedemann Vollmer von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit der Bundespolizeidirektion Stuttgart. Seines Wissens ist die französische Passierschein-Regelung nicht mit der deutschen Seite koordiniert. Jugendliche würden anhand einer „Beurteilung der Gesamtumstände“ eingeordnet, was ihre Reisemotivation angehe. Da gebe es auch in Deutschland gute Möglichkeiten, aufschlussreiche Erkenntnisse zu gewinnen. Auch Vollmer beurteilt die Sache mit der Elternerlaubnis als rein französische Angelegenheit. Wobei in den letzten Tagen zum Beispiel am französischen Grenzübergang bei Breisach bei der Ausreise nach Südbaden keine französischen Kontrollen stattgefunden haben. Jugendliche können trotz dieser Regelung also ohne spezielle Prüfung über die Grenze kommen.

