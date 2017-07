vor 1 Stunde dpa Stuttgart Gewitter wüten in Baden-Württemberg: Heute erreichen sie auch den Süden

Vor allem im Norden Baden-Württembergs wüteten in der Nacht heftige Gewitter. Die Schäden blieben überschaubar. Für eine Entwarnung ist es aber zu früh, der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung herausgegeben. Am Mittag blitzt und donnert es auch im Süden.