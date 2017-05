Wetter Gewitter im Südwesten sorgen für Brände und Überschwemmungen

Blitz, Donner und warme Temperaturen sorgen in Teilen Baden-Württembergs für Probleme. Es gibt Überschwemmungen, ein Glockenturm brennt - und Kinder klappen zusammen.

Gewitter und schwül-warmes Wetter haben im Südwesten mehrere Einsätze von Polizei und Feuerwehr ausgelöst - und auch für gesundheitliche Probleme gesorgt. Bei einer Sportveranstaltung ihrer Schule in Stuttgart brachen am Mittwoch neun Kinder zusammen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wollten sie ein Abzeichen machen. Den Erkenntnissen zufolge hatten sie wenig getrunken und gegessen - dafür aber viel geschwitzt. Daraufhin kollabierten die Jungen und Mädchen im Alter von acht bis zehn Jahren. Inzwischen geht es ihnen den Angaben zufolge wieder gut.In Ravensburg löste in der Nacht zum Mittwoch ein Blitz in einem Glockenturm einen Brand aus. Ein Teil der Turmspitze wurde aus Sicherheitsgründen abgetragen. Bereits zuvor hatte ein Blitzeinschlag den Dachstuhl eines Reihenhauses in Brand gesetzt. Das Feuer richtete einen Schaden von rund 15 000 Euro an.Heftige Regenfälle setzten zudem in Endingen (Landkreis Emmendingen) kurzzeitig Straßen unter Wasser. Die Rettungsleitstelle sprach am Mittwochmorgen von mehreren Notrufen, weil Keller mit Wasser vollgelaufen waren. Gullys seien verstopft gewesen, weshalb Regenwasser nicht mehr abfließen konnte. Das Unwetter ging am Dienstagabend über die Kleinstadt nieder.Auch im Laufe des Mittwochs wurden noch Gewitter erwartet. In der Nacht zum Donnerstag sollte ihre Zahl im Südwesten nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes aber wieder sinken.