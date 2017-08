Fernsehen Gewinnen Sie 1x2 Gästelistenplätze für die exklusive SWR-Preview des Schwarzwald-Tatorts in Freiburg

Der neue Schwarzwald-Tatort des SWR kommt am 1. Oktober ins Fernsehen. Mit ein wenig Glück können Sie den Krimi schon vorab sehen - bei einer exklusiven Preview mit den beiden Hauptdarstellern in Freiburg.

Gästelistenplätze für exklusive Preview gewinnen

Ab dem 1. Oktober ermitteln Eva Löbau als Franziska Tobler und Hans-Jochen Wagner als Friedemann Berg im neuen Schwarzwald-Tatort. Nach dem Aus des Konstanz-Tatorts kehrt damit unsere Region zurück in die beliebte Fernseh-Reihe."Goldbach" heißt der erste Fall des neuen Tatort-Teams - und er führt die Ermittler in eine kleine Schwarzwaldgemeinde. In diesem Ort zerbricht die Illusion von Idylle, als eine Elfjährige erschossen wird und der Nachbarsjunge verschwindet. Bei ihren Ermittlungen finden die Kommissare in der Nähe des Tatorts ein rätselhaftes Waffendepot. Hat dieser Fund etwas mit dem Tod des Mädchens zu tun?Die erste Folge des neuen SWR-Tatorts stammt aus der Feder von Bernd Lange und wurde von Robert Thalheim inszeniert. Bernau, die Wutachschlucht und die Umgebung wurden zum Drehort. Die Produktion des Südwestrundfunks wird am Sonntag, 1. Oktober, in der ARD ausgestrahlt. Nutzer von SÜDKURIER Online müssen sich aber mit ein wenig Glück nicht mehr so lange gedulden.Denn bereits am Dienstag, 26. September, 19 Uhr, zeigt der SWR den neuen Tatort "Goldbach" in einer exklusiven Preview im SWR-Studio in Freiburg im kleinen Kreis. Mit dabei sein werden an diesem Abend die beiden Hauptdarsteller. Und mit etwas Glück können auch Sie dabei sein.Wir verlosen 1x2 Gästelistenplätze für die Tatort-Preview am 26. September, 19 Uhr, im SWR-Studio Freiburg. Mit etwas Glück können Sie und Ihre Begleitung dabei sein und den Schwarzwald-Tatort schon vor allen anderen sehen. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist bis Montag, 18. September, 12 Uhr möglich.