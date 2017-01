Freiburg Gewaltvideos und Hass auf Religion - Mordprozess in Freiburg

In Freiburg muss sich ein junger Mann in einem Mordprozess verantworten. Gewaltvideos waren sein Hobby, Religion lehnte er ab. Als in seine Wohngemeinschaft eine Christin einzieht, tötet er sie.

Kontakte zu Menschen sind ihm ein Graus, als seine Leidenschaft nennt er gewaltverherrlichende Videospiele und entsprechende Filme. Sein Zimmer in der Studenten-Wohngemeinschaft in Freiburg hat er kaum verlassen, meist saß er vor dem Bildschirm. Es ist ein düsteres Bild, das ein Mordprozess in Freiburg zeichnet. Vor dem dortigen Landgericht muss sich seit Donnerstag ein junger Mann verantworten. Er gibt zu, vor fünf Monaten seine 31 Jahre alte Mitbewohnerin ermordet zu haben. Sein Motiv: Die Religiosität der Frau. Dafür habe er Hass und Verachtung empfunden.

Der junge Mann, der vor wenigen Tagen 25 Jahre alt geworden ist, wird in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Im vergitterten Krankenwagen ist er nach Freiburg gebracht worden - wegen Suizidgefahr ist er seit seiner Festnahme im Gefängniskrankenhaus Hohenasperg untergebracht. Im Gericht sitzt er der Familie der Getöteten gegenüber. Sie ist in dem Prozess als Nebenkläger dabei.

Über seinen Anwalt lässt der Angeklagte erklären, dass die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zutreffen. Fragen zur Tat will er nicht beantworten, Angaben zu seiner Person macht er nur stockend.

Der Fall hat sich im August vergangenen Jahres ereignet. Die 31-Jährige war neun Tage zuvor in die Studenten-Wohngemeinschaft gezogen. Sie war Christin und kirchlich aktiv. Ihr einziger Mitbewohner, der nun Angeklagte, habe deshalb schon vor der tödlichen Tat zwei Mal Streit mit der Frau gesucht, sagt der Staatsanwalt. Am Tattag stürmte er schließlich in das Zimmer der Frau, fragte sie nach ihrem Standpunkt zur gleichgeschlechtlichen Ehe und stach dann zu. In der Hosentasche habe er ein Messer versteckt gehabt.

Das Opfer hatte keine Chance

Die auf dem Bett sitzende Frau hatte keine Chance, sagt der Staatsanwalt. Sie flüchtete ins Treppenhaus, dort stach ihr der Mitbewohner mehrfach in den Rücken. Die 31-Jährige starb am Tatort.

Gegenüber der Polizei hat sich der Angeklagte als „Antitheist“ bezeichnet, er lehne also jeden Glauben ab. Zum Studieren sei er vor vier Jahren nach Freiburg gekommen, sagt er vor Gericht. Doch das Studium gab er schon nach kurzer Zeit auf. Stattdessen habe er die meiste Zeit im Zimmer verbracht. Entsprechende Videospiele und Filme fand die Polizei auf seinem Computer.

Auf der Anklagebank berichtet er von Tötungs- und Suizidgedanken.

Freunde hatte er nach eigener Aussage nie, seinem katholischen Glauben habe er im Alter von 13 Jahren nach Kommunion und Firmung sowie nach Lektüre der Bibel den Rücken gekehrt. Gegenüber einem Sachverständigen hat er die Romanfigur des kannibalistischen Serienmörder Hannibal Lecter aus dem Kinofilm „Das Schweigen der Lämmer“ als Vorbild genannt.

Schuldfähigkeit muss geklärt werden

Ob der Angeklagte schuldfähig ist, muss das Gericht klären. Der Prozess dauert voraussichtlich bis Ende Januar.

Der Mord in der Studenten-WG im vergangenen August war der Auftakt einer Serie schwerer Gewalttaten in und um Freiburg. Die Taten stehen nach Angaben der Polizei zwar in keiner Verbindung zueinander, sie beeinträchtigten jedoch das Sicherheitsgefühl in der Stadt. Und hielten die Ermittler in Trab.

Drei Monate nach der Tat, die nun verhandelt wird, war in Freiburg eine 19 Jahre alte Studentin vergewaltigt und ermordet worden, zudem gab es Anfang November einen Sexualmord an einer Joggerin in Endingen bei Freiburg sowie weitere tödliche Taten, zuletzt Anfang dieser Woche. Die Tatverdächtigen sitzen in Haft, auch sie werden in den kommenden Monaten die Gerichte beschäftigen. Lediglich vom Mörder in Endingen fehlt der Polizei eine konkrete Spur.