Endingen Getötete Joggerin (27) von Endingen: Polizei sucht nun Zeugen in der Schweiz

Haben die Ermittler im Fall der getöteten Joggerin in Endingen eine neue Spur? Mit einem Zeugenaufruf richten sich die Ermittler der Sonderkommission "Erle" jetzt an die Öffentlichkeit in den drei Schweizer Kantonen Tessin, Thurgau und Schwyz.

Die Soko "Erle" arbeitet weiter auf Hochtouren und sucht nun Zeugen in der Schweiz: Im Rahmen der Ermittlungen der Sonderkommission "Erle" gingen unter anderem auch Hinweise zu Fahrzeugen mit Schweizer Zulassung ein, die an jenem 6. November 2016 im Bereich der Weinberge zwischen den Ortschaften Endingen und Bahlingen unterwegs gewesen seien.Es besteht dabei laut Polizei durchaus die Möglichkeit, dass sich diese Zeugenaussagen nicht auf verschiedene, sondern auf ein und dasselbe Fahrzeug beziehen. In den Hinweisen wird ein heller (eventuell weißer oder grauer) Pkw mit den möglichen kantonalen Zulassungen TI (Tessin), TG (Thurgau) und SZ (Schwyz) beschrieben.Die deutschen Ermittlungsbehörden fragen nun übernach Personen, die sich am Sonntag, 6. November 2016, mit einem Fahrzeug mit Schweizer Kennzeichen am Kaiserstuhl im fraglichen Bereich zwischen Endingen und Bahlingen aufgehalten haben. Sie kommen für die Ermittler als Zeugen in Frage.Die Joggerin war vergewaltigt und ermordet worden. Die Behörden prüfen einen möglichen Zusammenhang mit demvergewaltigt und ermordet worden ist. Der mutmaßliche Täter ist in Haft. Konkrete Hinweise auf eine Beteiligung des Tatverdächtigen am Mord in Endingen gibt es der Polizei zufolge aber bislang nicht.Wer hat die 27 Jahre alte Joggerin am Sonntag, 6. November, ab 15 Uhr gesehen? Wer kann Hinweise zur Tat geben? Informationen bitte an das Kriminalkommissariat Emmendingen, Telefon 07641/582-200.