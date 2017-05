vor 9 Minuten dpa Freiburg Geschlossene Läden: Stromausfall legt Freiburger Innenstadt lahm

In Freiburg ist am Freitag für mehrere Stunden der Strom ausgefallen. Betroffen waren vor allem die Ladengeschäfte in der Innenstadt.

Manche waren nur für einige Minuten vom Netz getrennt, andere für mehrere Stunden, wie die Polizei mitteilte. In der Zwischenzeit konnten die Menschen nicht überall einkaufen. In einigen Geschäften funktionierten nur die Rolltreppen oder die Registrierkassen nicht, andere waren komplett geschlossen.



Ein paar Ampeln in der Innenstadt seien für mehrere Stunden außer Betrieb gewesen, teilte die Polizei weiter mit. Gegen 15 Uhr habe die Stromversorgung wieder funktioniert, sagte ein Sprecher.