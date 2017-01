Freiburg Fußspuren im Schnee führen Polizei zu Einbrechern

Ihre Fußspuren im Schnee haben zwei mutmaßliche Einbrecher in Freiburg verraten.

Das Duo hatte am frühen Sonntagmorgen versucht, in ein Lottogeschäft einzubrechen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Doch es wurde von einem Zeugen beobachtet und flüchtete. Die Polizei musste auf den verschneiten Straßen nur den Schuhspuren im Schnee folgen.Die beiden mutmaßlichen Einbrecher, ein 19- und ein 15-Jähriger, wurden festgenommen. Sie waren der Polizei wegen anderer Delikte bereits bekannt. Spuren im Schnee sind Ermittlern immer mal wieder eine Hilfe. Bereits am Samstag hatten sie einen mutmaßlichen Brandstifter in Ulm überführt.