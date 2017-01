Merzhausen Fuchs klettert in Wohnung bei Freiburg und ruht sich auf Sofa aus

Ein zahmer Fuchs ist in Merzhausen bei Freiburg bei winterlichen Temperaturen in eine Wohnung geschlichen und hat sich dort aufgewärmt.

Vor den Augen des verblüfften Inhabers der Wohnung kletterte das Tier am Dienstag durch ein offen stehendes Fenster in das Wohnzimmer und ließ sich auf dem Ledersofa nieder, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Von der für ihn fremden Umgebung zeigte sich der Fuchs demnach völlig unbeeindruckt.Er nagte einen Hausschuh an und verkroch sich unter der Heizung. Dort wurde er von alarmierten Polizisten einfangen. Danach wurde er von den Beamten wieder ins Freie und somit in die winterliche Kälte ausgesetzt.