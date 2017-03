Wetter Frühlingsbeginn vertagt: Im Südwesten bleibt es erst einmal stürmisch

Für einen Herbstbeginn wäre das Wetter am 1. März passend: grauer Himmel, Regen und Sturm. Doch Besserung ist in Sicht. Am Freitag kann es im Süden bis zu 18 Grad warm werden.

Im Bergischen Land, Schwarzwald, Südbayern kam einiges an Niederschlag herunter, die 24stündigen Mengen: https://t.co/UUGTAAPeiS #wetter /TS — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) 1. März 2017

Vom meteorologischen Frühlingsbeginn ist am 1. März nichts zu spüren: Es wird an diesem Mittwoch grau, regnerisch und stürmisch. Wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch berichtete, wehen im Laufe des Tages starke bis stürmische Böen über Baden-Württemberg. Dabei betragen die Windgeschwindigkeiten zwischen 55 und 75 Stundenkilometer. Im Bergland werden sogar Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometern erwartet. In Gipfellagen sind zum Mittwochabend auch erste orkanartige Böen möglich. In oberen Lagen muss außerdem mit Neuschnee und Straßenglätte gerechnet werden.Zwar schwächt sich am Abend der Wind in den tieferen Lagen ab, im Laufe der Nacht aber kommen erneut starke bis stürmische Böen in Teilen Baden-Württembergs auf. Im Bergland werden weiterhin Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von etwa 85 Stundenkilometern erwartet, im Hochschwarzwald erreichen die Böen bis zu 100 Stundenkilometer. Auf den Gipfeln sind dann vereinzelt auch Orkanböen möglich. Zudem setzt am Abend im Schwarzwald anhaltender und teils kräftiger Regen ein.In der Nacht zum Freitag beruhigt sich das Wetter allmählich. Einen Hauch von Frühling können am letzten Werktag der Woche die Menschen im Süden genießen. Dort lässt sich die Sonne blicken, am Alpenrand sind bei Föhn Temperaturen bis zu 18 Grad möglich. Der Wind weht nur noch mäßig. Im Norden muss sich dagegen noch weiter geduldet werden. Dort liegen die Werte nur bei acht Grad, der Himmel ist wolkenbedeckt.