München Frühling startet grau - Sonniges Wetter erst mal nicht in Sicht

Frühling und grauer Regenhimmel: Wieder einmal passen Kalender und Wetter nicht so recht zusammen. Zum kalendarischen Frühlingsbeginn am Montag gibt es eine kurzfristige Annäherung - allerdings auch nur im Süden Bayerns.

Kurz vor dem kalendarischen Frühlingsbeginn am Montag hat sich das Wetter in Bayern von seiner ungemütlichen Seite gezeigt. Orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 120 Stundenkilometern fegten laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vor allem am Samstag über die Alpengipfel. Auch im flachen Land stürmte es. Vielerorts regnete es wie aus Kübeln.Nur zum Frühlingsstart am Montag passt das Wetter einigermaßen zum Kalender - allerdings auch nur im Süden Bayerns. Mit etwas Sonne kann es dort bis zu 18 Grad warm werden. „Die Temperaturen sind das, was am ehesten dem Frühling nahekommt“, sagte DWD-Wetterberater Dominik Smieskol am Sonntag. Im Norden bleibe es eher wolkig und kühl.Mitte der Woche zieht eine neue Kaltfront mit Wolken, Regen und Tageswerten um zehn Grad heran. „Richtig sonniges Frühlingswetter ist jetzt erst mal nicht in Sicht“, sagte Smieskol. „Wir bleiben jetzt beständig unter Tiefdruckeinfluss.“In manchen Gegenden im Allgäu fielen bis Sonntagmittag bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Im Berchtesgadener Land und im Bayerischen Wald waren es um die 60 Liter. Das ist fast soviel wie im Schnitt in einem ganzen Monat in München.Wintersportler, die am Wochenende noch einmal auf den einen oder anderen Schwung im Neuschnee hofften, kamen nicht auf ihre Kosten. Die Schneefallgrenze lag für die meisten bayerischen Skigebiete zu hoch, und auf der Zugspitze musste am Samstag der Liftbetrieb wegen des Sturms eingestellt werden. Wo Lifte liefen, fehlten Gäste: Webcambilder zeigten leere Sessellifte und leere Pisten unter grauem Wolkenhimmel.Die Polizeipräsidien der besonders betroffenen Regionen meldeten umgestürzte Bäume, umgefallene Verkehrsschilder und Bauzäune. Zudem gab es einige Unfälle auf regennasser Straße. In der Oberpfalz bei Wenzenbach geriet ein Autofahrer ins Schleudern und prallte frontal gegen einen entgegen kommenden Wagen. Vier Menschen wurden verletzt. Im Landkreis Ostallgäu nahm ein 18-jähriger Fahranfänger eine Kurve zu schnell und rutsche gegen einen Baum, auch er wurde verletzt.