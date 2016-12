Freiburg Freiburger OB zeigt Hassmail-Schreiber nach Morddrohungen an

Der Freiburger Oberbürgermeister Dieter Salomon (Grüne) hat Morddrohungen bekommen und 18 Schreiber von Hassmails angezeigt.

Weitere Informationen Mordfall einer Studentin in Freiburg - Was wir wissen und was wir nicht wissen

Oberbürgermeister Dieter Salomon hat wegen Morddrohungen und Hassbotschaften in 14 Fällen Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Beleidigung, Ehrverletzung und Bedrohung gestellt. Der Staatsanwaltschaft werden weitere Unterlagen mit rassistischen Inhalten zur Bewertung vorgelegt, sagte der Freiburger Rechtsamtsleiter Matthias Müller. Den widerlichen Höhepunkt der Drohungen stellt dieser Text einer mail dar: „Langsam reicht es uns. Wir haben eine stattliche Summe gesammelt.Dafür kaufen wir uns einen Cleaner, der die Ratte Salomon ersäuft. Die Aktion läuft bei uns unter dem Stichwort Einzelfall.“ Salomon hatte die Meinung vertreten, das einem jungen Afghanen zur Last gelegte Sexualverbrechen an der Studentin Maria L. müsse als Einzelfall betrachtet werden und gebe keinen Anlass, alle Flüchtlinge als potentielle Gewaltverbrecher zu stigmatisieren. Mit den 14 Anzeigen will Salomon ein Zeichen dagegen setzen, dass in elektronischen Medien aus der Anonymität heraus massiv strafrechtliche Grenzen übertreten werden. „Das ist unterirdisch“, sagte Salomon und sprach von etwa 350 Hassbotschaften, die an ihn gerichtet wurden.