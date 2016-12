Freiburg: Mehr Polizeipräsenz an Silvester

In Freiburg wird die Sicherheit zum Jahreswechsel hochgefahren. Nach den Morden an zwei Frauen, die bis heute viele Fragen aufwerfen, verstärkt die Polizei ihre Präsenz

Freiburg – Bei den Ermittlungen zu den Morden an der 19-jährigen Studentin Maria L. in Freiburg und der 27-jährigen Joggerin Carolin G. bei Endingen sind die Sonderkommissionen „Dreisam“ und „Erle“ in den letzten Tagen nicht entscheidend weitergekommen. Der im Fall Maria L. verdächtigte junge Afghane verweigert weiter die Aussage. Freiburgs Kripochef Peter Egetemaier appellierte an Hussein K. sein Schweigen zu brechen und mit den Ermittlern zu reden. Bisher sagt der Verdächtigte auf Anraten seines Anwalts nichts.

Das Polizeipräsidium Freiburg trifft unterdessen angesichts der angespannten Sicherheitslage in Freiburg und Umgebung besondere Vorkehrungen für die Silvesternacht. Mit einer sichtbar höheren Präsenz soll das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung verbessert und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung frühzeitig begegnet werden. Die örtlichen Polizeireviere werden durch Fremdkräfte verstärkt. Polizeisprecher Walter Roth: „ Beamte werden an Brennpunkten deutlich in Erscheinung treten“. In den Landkreisen werde alles verfügbare Personal samt Diensthundeführern im Einsatz sein. Das habe nicht nur mit den Vorgängen in der Silvesternacht in Köln und anderen Großstädten vor einem Jahr zu tun, sondern sei der Tatsache geschuldet, dass auf Grund zahlreicher gewalttätiger Übergriffe in den letzten Wochen viele Bürgerinnen und Bürger höchst besorgt seien. Immer wieder hatte es in Freiburg und Umgebung Raubüberfälle und den Versuch von sexuellen Übergriffen von Unbekannten gegeben, die oft als Personen ausländischer Nationalität beschrieben worden waren. Die Verkehrspolizei werde auch ein wachsames Auge auf alkoholisierte Autofahrer haben, heißt es weiter, und die Polizei ruft dazu auf, beim Umgang mit Pyrotechnik Vorsicht walten zu lassen. In zahlreichen Altstadtbereichen Südbadens ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern wegen Brandgefahr generell untersagt.

Gegen Amokfahrten in der Silvesternacht hat die Polizei keine Vorkehrungen getroffen. Roth: „Uns liegen keine Erkenntnisse vor, dass es dazu kommen könnte“. Also werden Zufahrtsmöglichkeiten zu belebten Plätzen und Fußgängerzonen nicht mit schwerem Gerät oder Beton-Barrieren versperrt.

„Vergewaltigt und umgebracht“, das sind die Parallelen der Mordfälle Maria L. und Carolin G. Weiterhin wird nicht ausgeschlossen, dass Hussein K. beide Straftaten begangen hat. Aber auch wenn mit ihm als Verdächtigen der Vergleich beider Taten jetzt für die Ermittler besser möglich ist, gibt es weiterhin keine Anhaltspunkte, dass Hussein K. für beide Sexualverbrechen in Frage kommt. Aus Endingen kamen, obwohl inzwischen auch das Aussehen des jungen Afghanen durch Bilder bekannt wurde, keinerlei Hinweise, die darauf schließen lassen, dass er Kontakte in das 25 Kilometer von Freiburg entfernt liegende Kaiserstuhlstädtchen hatte. „Bisher ist es uns nicht gelungen, eine Verbindung nachzuweisen“, sagt Walter Roth, „obwohl wir ganz konkret darauf schauen“. Die Vorgehensweise des Täters im Fall Maria L. ergebe keine Rückschlüsse auf den Endinger Fall. Täter-DNA, die hier weiterhelfen könnte, ist auch noch nicht gefunden worden. Ebenso fehlt Kontakt zum Halter eines in der Nähe des Endinger Tatorts zeitweilig mit offener Heckklappe geparkten silbergrauen Fahrzeugs und auf einen als Zeugen gesuchten jungen Mann mit auffälliger Skater-Kleidung.

Dass Hussein K. weiterhin keine Aussagen macht, muss die Polizei hinnehmen – der Anwalt hat ihm den Rat gegeben, nichts zu der Tat an der Dreisam in Freiburg oder darüber hinaus mitzuteilen. Und eine Vernehmung des jungen Afghanen wäre nur mit der Einwilligung seines Anwalts möglich, meint Walter Roth. Diese sei aber nach wie vor nicht gegeben. Den Ermittlern sind in dieser Hinsicht die Hände gebunden, „und der Beschuldigte kennt seine Rechte“, berichtet Walter Roth. Ob und wann er sein Schweigen bricht – die Polizei will da nicht spekulieren, obwohl sie natürlich höchst interessiert an Einlassungen des jungen Afghanen ist.

