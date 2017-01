Gaggenau Frau wäscht Schmutzwäsche im Schwimmbad - Hausverbot

Eine 65-Jährige hat ihre dreckige Wäsche in einem Schwimmbad gewaschen - und dafür ein Hausverbot kassiert.

Zuvor hatte sie mehrere Tragetaschen Wäsche von daheim mitgebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Diese wusch sie am Sonntag schließlich in einem Waschbecken in einer Umkleidekabine des Murganabades in Gaggenau (Baden-Württemberg) von Hand und mit Flüssigwaschmittel.Als die Bademeisterin die Frau aufforderte, das zu lassen und das Bad zu verlassen, beschimpfte die Seniorin sie. Schließlich rückte die Polizei an und setzte das Hausverbot durch. Warum die Frau ihre Wäsche im Schwimmbad wusch, ließ sich einem Polizeisprecher zufolge nicht ergründen.