Waldshut Flughafen geht in die Offensive

Der Streit um An- und Abflüge des Zürcher Flughafens geht in eine neue Runde. Wie jetzt bekannt wurde, hat der Flughafen eine Teilgenehmigung für ein geändertes Betriebsreglement, das sogenannte BR 2014, bei der Schweizer Genehmigungsbehörde Bazl eingereicht.

Das Reglement sieht vor, dass vor allem schwerere viermotorige Langstreckenflugzeuge künftig beim Start weniger Höhe machen müssen, was zu einer deutlichen Lärmentwicklung führen kann. Außerdem sollen Anflüge nach 22 Uhr auf Piste 28 über weniger dicht besiedeltes Gebiet führen.

Die Teilgenehmigung gilt für das Schweizer Gebiet, nachdem das sogenannte Ost-Entflechtungskonzept (BR 2014) 2013 zwar vom Flughafen beantragt, aber bis heute nicht entschieden ist. Denn das Betriebsreglement scheiterte bislang am massiven Widerstand der Landkreise Schwarzwald-Baar, Waldshut und Konstanz. Diese befürchten eine weitere Aufweichung der Durchführungsverordnung (DVO) und damit eine deutliche Mehrbelastung durch den Flugverkehr für die Menschen in der Region während der Schutzzeiten.

Der Antrag des Flughafens stößt in Deutschland auf heftige Kritik. So lehnte der Landtagsabgeordnete Felix Schreiner (CDU) in einer Pressemitteilung die zu erwartende Mehrbelastung der süddeutschen Grenzregion ab. Er bat die Landesregierung, der auch die CDU angehört, um Unterstützung und rügte die schlechte Kommunikation seitens des Flughafens. Deutliche Kritik äußerte auch der Waldshuter Landrat Martin Kistler, der davor warnt, dass vor allem auf den Bereich um Hohentengen mehr Belastung zukommen werde. Die Mehrbelastung werde dort "in der Nacht deutlich wahrnehmbarer sein". Auch Kistler übte Kritik an dem einseitigen Vorgehen des Flughafens. "Der Beitrag des Flughafens Zürich zum jetzigen Zeitpunkt ist kein Beitrag zur Lösung der Auseinandersetzungen um die Flugverkehrsbelastung in Südbaden", schrieb Kistler in einer Presseerklärung. Er sprach sich dafür aus, dass bei neuen Verhandlungen auch regionale Vertreter mit am Tisch sitzen.