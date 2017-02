Stuttgart Februar-Wetter bringt uns noch keine Frühlingsgefühle

Der Februar bringt zum Wochenende hin noch keine Frühlingsgefühle. Im Südwesten sind bei schwacher Sonne Temperaturen von maximal sieben Grad möglich, nachts kann es gebietsweise leichten Schneefall geben.

„Es bleibt zum Wochenende hin weiter wechselhaft - viele Wolken, manchmal schaut die Sonne durch“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am Donnerstag. Die Schneefallgrenze liege am Samstag bei 400 Metern, die Mengen seien aber gering.Durch die Wetterbedingungen gibt es laut DWD kaum Luftaustausch in der Atmosphäre, vor allem in der Landeshauptstadt Stuttgart bleibe die Luft schlecht. Am Mittwoch lag der Mittelwert für Feinstaub an der Messstation am besonders belasteten Neckartor bei 82 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Zulässig ist laut EU ein Grenzwert von 50 Mikrogramm.Das geht aus den Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz hervor. Für die kommenden Tage rechnet der Meteorologe nicht mit einem Ende des Feinstaubalarms. Seit Dienstagfrüh sind Autofahrer in Stuttgart aufgerufen, auf Busse und Bahnen umzusteigen.