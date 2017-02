Fasnacht: Ohrwurm-Karten für unsere Leser

Der Närrische Ohrwurm steuert am Sonntag aufs Finale zu. Der SÜDKURIER verlost Karten.

Singen (sk) Die Vorbereitungen laufen für das Finale zum Närrischen Ohrwurm an diesem Sonntag in der Singener Stadthalle. Zwölf Gruppen haben es diesmal unter den etwa 40 Bewerbern zum Auftritt geschafft, den das SWR-Fernsehen am 26. Februar von 16 bis 18 Uhr übertragen wird. Für diese Veranstaltung verlost der SÜDKURIER zehn mal zwei Eintrittskarten. Wer Karten gewinnen möchte, ruft an diesem Dienstag die SÜDKURIER-Nummer (01379) 37050041 an. Teilnahmeschluss ist Dienstag, 12 Uhr. Ein Anruf kostet jeweils 50 Cent aus dem Festnetz, Mobilpreise sind höher. Bitte Namen, Adresse und als Lösungswort "Närrischer Ohrwurm" nennen. Die Namen der Gewinner werden veröffentlicht, die Karten werden zugeschickt. Der Närrische Ohrwurm feiert in diesem Jahr sein Zehnjähriges. Was damals auf einem LkW-Anhänger begann, bringt heute die Stadthalle in Bewegung. Mit dabei sind zahlreiche Bands aus der Region, die sich von ihren Fans anfeuern lassen. Auf die Besucher wartet wieder Stimmungsmusik mit Leidenschaft. Kommentiert werden die Darbietungen am Sonntag von den Jury-Mitgliedern Ursula Cantieni ("Die Fallers"), Entertainer Hansy Vogt, die Meßkircher Sängerin Alexandra Hofmann (Geschwister Hofmann) sowie Fasnachts-Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein.

.Sehen Sie ein Video zum Närrischen Ohrwurm unterwww.sk.de/exklusiv