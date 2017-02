vor 1 Stunde Nils Köhler Konstanz/Singen Fasnacht: Das sind die Kandidaten für den Närrischen Ohrwurm 2017

Zum zehnten Mal startet der Närrische Ohrwurm von SWR und SÜDKURIER in die Fasnachtssaison. Drei Wochen vor dem Finale in der Singener Stadthalle hat die Jury zwölf Gruppen und Sänger ausgewählt, die am Sonntag, 26. Februar, wieder das Publikum zwei Stunden lang musikalisch auf Touren bringen dürften.

