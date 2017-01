Bad Wildbad Familiendrama im Schwarzwald: Mutter tötet fünfjährige Tochter und stellt sich der Polizei

Eine 41 Jahre alte Mutter hat in Bad Wildbad im Schwarzwald nach eigenen Angaben am Mittwochnachmittag ihre fünfjährige Tochter getötet und sich der Polizei gestellt.

Die Beamten fanden die Leiche des Mädchen in ihrem Kinderzimmer. Die beiden älteren Söhne der Frau hielten sich ebenfalls in der Wohnung auf, hatten aber von der Tat ihrer Mutter nichts mitbekommen. Der Vater der Kinder war zur Tatzeit nicht anwesend.Die tatverdächtige Frau sollte am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen einem Haftrichter vorgeführt werden. Weitere Angaben zum Tathergang oder dem Motiv machte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht.