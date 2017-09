vor 1 Stunde Friedrichshafen Eurobike für alle: Das wird auf dem Publikumstag geboten

Am Samstag, 2. September, öffnet die Fahrradmesse Eurobike in Friedrichshafen für das Publikum. Infos zu den Eintrittspreisen und mehr lesen Sie hier.

Während der ersten drei Veranstaltungstage war die auf dem Messegelände in Friedrichshafen stattfindende Fahrrad-Messe Eurobike nur für Fachbesucher geöffnet. Am Samstag, 2. September, hat das breite Publikum von 9 bis 18 Uhr Zugang. Das Messe-Programm bietet unter anderem die Möglichkeit, 3000 Fahrräder der neuesten Generation auf einem rund zehn Kilometer langen Parcours zu testen. Der Eintritt kostet 14 Euro für Erwachsene; für Familien 30 Euro. Mit dem Familienticket können zwei Erwachsene und alle Kinder von sechs bis 14 Jahren in die Messe. Für jüngere Kinder ist der Eintritt zur Eurobike frei. (dim)