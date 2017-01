Markdorf Es wird wieder bunt auf den Straßen: Die närrischen Höhepunkte in unserer Region

Fasnacht startet mit einer Reihe von Narrentreffen. Großes Landschaftstreffen findet in Markdorf statt. VSAN-Präsident Wehrle ist gegen zu hohe Auflagen.

Die Narren haben in diesem Jahr viel zu tun, denn die Fasnacht dauert länger als im Vorjahr. Am 23. Februar ist der Schmutzige Donnerstag, damit liegt der Beginn der heißen Phase drei Wochen später als 2016. Zum Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) am letzten Januar-Wochenende werden allein zum Umzug am Sonntag 8000 Hästräger aus 52 Zünften nach Markdorf kommen. Knapp 10 000 Zuschauer werden erwartet, wenn das Wetter mitspielt. Mit dabei ist an diesem Tag auch das SWR Fernsehen, das von 13 Uhr an vier Stunden lang live aus Markdorf senden wird.

Seit vielen Monaten wird in der Narrenzunft Markdorf geplant und organisiert. Zunftmeister Dietmar Bitzenhofer ist froh, dass die Unterstützung in allen Bereichen groß ist. Sei es bei den eigenen Mitgliedern, bei der Stadtverwaltung, den Vereinen und Unternehmen. „Ohne diese tolle und vielfältige Mithilfe würde das nicht funktionieren“, sagt Bitzenhofer.

Das Sicherheitskonzept muss stehen, die Übernachtung von bis zu 3000 Gästen logistisch bewältigt werden, Zelte, Stände und Toilettenwagen müssen aufgebaut, Straßensperrungen veranlasst sowie ein minutiöser Ablauf des Umzuges festgelegt werden – und dies sind nur ein paar Punkte auf den Listen des Organisationsteams. „Am Samstag, 28. Januar, wird Kettensägen-Weltmeister Igor Loskutow ab 10 Uhr eine lebensgroße Kaujohlefigur aus einem Eichenstamm gestalten. Am Nachmittag und Abend folgen zahlreiche Brauchvorführungen, der Narrengottesdienst und eine gesellige Narrennacht. Höhepunkt des Wochenendes ist der Narrenumzug am Sonntagnachmittag. Mit dem Erwerb des Umzugsabzeichens als Eintrittskarte für vier Euro haben die Besucher während des Festwochenendes überall freien Zutritt.

Im vergangenen Jahr fand das Landschaftstreffen in Lindau statt. In Markdorf waren die Landschaften zuletzt 2005 vereint, davor 1995. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Schirmherrschaft für das Landschaftstreffen übernommen.

Auf dem Narrenfahrplan tauchen aber noch weitere Großveranstaltungen auf. Am selben Wochenende ist in Villingen das Zähringer-Narrentreffen anlässlich der 1200-Jahr-Feier. In Triberg werden am 4. Februar 3500 Hästräger erwartet und in Rheinfelden findet das Hochrhein-Narrentreffen mit 3500 Narren statt.

Für die Narrenzünfte ist es längst nicht mehr so leicht, ehrenamtliche Helfer zu mobilisieren, das bestätigt auch Roland Wehrle. Der Vorsitzende der VSAN (Vereinigung Schwäbisch-Alemannische Narrenzünfte) sieht Gründe dafür unter anderem bei den erhöhten Auflagen. Das fange schon bei den Anforderungen an den Kuchenverkauf an, wo vieles geregelt sei bis hin zur Angabe, ob Allergene darin verbacken sind.



„Die Kosten für Veranstaltungen sind aber auch teilweise exorbitant hoch – für Sicherheitskonzept, Rettungsbereitschaft, Gema-Gebühren, Absperrungen,“ sagt der Präsident und verweist auf das letzte Narrentreffen in Bad Waldsee. Nach dem sogenannten Maurer-Schema zur Risikobewertung von Großveranstaltungen hätten für das Treffen allein sechs Notärzte verpflichtet sowie mehrere Zelte aufgebaut werden sollen. Weil das kaum zu stemmen war, hatte man sich in Absprache mit den Verantwortlichen auf eine kleine Lösung verständigt: Im Krankenhaus machten zwei Ärzte länger Dienst. Am Ende sei es gerade mal zu 25 Einlieferungen gekommen. „An normalen Wochenenden sind es bis zu 16.“

Wehrle empfiehlt daher, politisch die Kirche im Dorf zu lassen. „Keine Frage: Sicherheit muss sein“, sagt der VSAN-Präsident. Es müsse aber die Möglichkeit geben, die Fasnacht als nationales Kulturerbe zu ermöglichen, und da seien auch Bund und Land gefordert.

Weitere Informationen Fasnacht in der Region: Hier können die Narren am besten feiern

Närrische Höhepunkte der Fasnacht 2017

Villingen-Schwenningen veranstaltet am 28. und 29. Januar zur 1200-Jahr-Feier der Stadt das Zähringer Narrentreffen. Beteiligt sind 39 heimische sowie 40 Vereine aus anderen Zähringerstädten in Deutschland und der Schweiz.

veranstaltet am 28. und 29. Januar zur 1200-Jahr-Feier der Stadt das Zähringer Narrentreffen. Beteiligt sind 39 heimische sowie 40 Vereine aus anderen Zähringerstädten in Deutschland und der Schweiz. In Triberg wird anlässlich des 150. Jahrestages der organisierten Fasnacht am 4. und 5. Februar ein Narrentreffen mit 33 Vereinen aus der Region veranstaltet. Der bunte Fasnachtsumzug mit über 3500 Hästrägern am Sonntag um 13 Uhr schließt den offiziellen Teil ab.

wird anlässlich des 150. Jahrestages der organisierten Fasnacht am 4. und 5. Februar ein Narrentreffen mit 33 Vereinen aus der Region veranstaltet. Der bunte Fasnachtsumzug mit über 3500 Hästrägern am Sonntag um 13 Uhr schließt den offiziellen Teil ab. Radolfzell-Markelfingen am Bodensee veranstaltet zum 90. Jubiläum der Seifensieder am 5. Februar ein Treffen der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee mit 6000 Hästrägern.

am Bodensee veranstaltet zum 90. Jubiläum der Seifensieder am 5. Februar ein Treffen der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee mit 6000 Hästrägern. In Rheinfelden treffen sich die Hästräger am 11. und 12. Februar zum Hochrhein-Narrentreffen der fünf Waldstädte Waldshut, Tiengen, Laufenburg, Bad Säckingen und Rheinfelden, das alle zwei Jahre stattfindet. Erwartet werden bis zu 3500 Hästräger.

treffen sich die Hästräger am 11. und 12. Februar zum Hochrhein-Narrentreffen der fünf Waldstädte Waldshut, Tiengen, Laufenburg, Bad Säckingen und Rheinfelden, das alle zwei Jahre stattfindet. Erwartet werden bis zu 3500 Hästräger. Rottweil veranstaltet am Fasnachtsmontag, 8 Uhr, den Historischen Narrensprung.



Nach der Fasnacht ist vor der Fasnacht

Kaum hatten die Rheinfelder Narren nach dem letzten Aschermittwoch ihr Häs in den Schrank gehängt, begannen schon die Vorbereitungen für das Hochrhein-Narrentreffen der fünf Waldstädte Waldshut, Tiengen, Laufenburg, Bad Säckingen und Rheinfelden. "Seit der letzten Kampagne sind wir damit beschäftigt", erzählt Oberzunftmeister Michael Birlin.Am Sonntag, 12. Februar, erwarten die Gastgeber in(Landkreis Lörrach) bis zu 3500 Hästräger beim großen Umzug. Bereits am Samstag öffnet rund um den Rathausbrunnen und auf dem Friedrichplatz das Narrendorf. Ein Brauchtumsabend, ein Narrengottesdienst und ein Zunftmeisterempfang runden das närrische Programm ab. Das Organisationsteam der Narrenzunft liegt mit seinen Vorbereitungen in den Endzügen. "Nun muss nur noch das Wetter mitspielen", hofft Michael Birlin. Das Hochrhein-Narrentreffen findet alle zwei Jahre im Wechsel in den fünf Waldstädten statt. (tol,jsc)