Es wird närrisch in der Region: Am Wochenende werden in Markdorf zum großen Landschaftstreffen der VSAN allein am Sonntag 8000 Hästräger zum Umzug erwartet. In Villingen findet das Zähringer-Narrentreffen anlässlich der 1200-Jahr-Feier statt.

Zum Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) an diesem Januar-Wochenende werden allein zum Umzug am Sonntag 8000 Hästräger aus 52 Zünften nach Markdorf kommen. Knapp 10.000 Zuschauer werden erwartet, wenn das Wetter mitspielt. Mit dabei ist an diesem Tag auch das SWR Fernsehen, das von 13 Uhr an vier Stunden lang live aus Markdorf senden wird.Am Samstag finden zahlreiche Brauchvorführungen statt, der Narrengottesdienst und eine Narrennacht. Höhepunkt des Wochenendes ist der Narrenumzug am Sonntagnachmittag. Mit dem Erwerb des Umzugsabzeichens als Eintrittskarte für vier Euro haben die Besucher während des Festwochenendes überall freien Zutritt. Mehr zum großen Narrentreffen lesen Sie hier In Villingen findet das Zähringer-Narrentreffen anlässlich der 1200-Jahr-Feier statt. Zwei Tage lang wird in der Stadt gefeiert, zu den Höhepunkten zählt ein großer Umzug mit über 60 Narrenvereinen und Gruppen, zu dem rund 5000 Hästräger erwartet werden. Mehr zum Programm lesen Sie hier Auf www.suedkurier.de finden Sie am Wochenende aktuelle Bilder und Berichte aus Villingen und Markdorf. Alles zur Fastnacht 2017 gibt es in unserem großen Fastnachts-Dossier auf www.suedkurier.de/fastnacht Auf dem Narrenfahrplan tauchen aber noch weitere Großveranstaltungen auf. In Triberg werden am 4. Februar 3500 Hästräger erwartet. Radolfzell-Markelfingen am Bodensee veranstaltet zum 90. Jubiläum der Seifensieder am 5. Februar ein Treffen der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee mit 6000 Hästrägern. In Rheinfelden treffen sich die Hästräger am 11. und 12. Februar zum Hochrhein-Narrentreffen der fünf Waldstädte Waldshut, Tiengen, Laufenburg, Bad Säckingen und Rheinfelden, das alle zwei Jahre stattfindet. Erwartet werden bis zu 3500 Hästräger.Weitere närrische Höhepunkte haben wir hier zusammengestellt . Fasnachtstermine finden Sie auch in unserem Veranstaltungskalender!