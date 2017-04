Baden-Württemberg Es wird Frühling, leider: Die Wegwerfer und der Müll in den Städten

Mülltonnen, Flaschencontainer, Papierkörbe allerorten. Man sollte meinen, dass Parks, Haltestellen oder Fußgängerzonen stets picobello aussehen. Pustekuchen.

Noch ist es nicht hell, die Fußgängerzone fast menschenleer, ein paar Vögel zwitschern sehr zaghaft. Morgens um fünf ist die Welt noch in Ordnung bis auf – Müll. In der Karlsruher Innenstadt säumen Pappbecher, zerknüllte Taschentücher, Strohhalme, Eisbecher, Plastiklöffel, Burger-Packungen den Straßenrand, liegen in Restauranteingängen und neben Bänken herum. Zwischen Pflastersteinen kleben Zigarettenkippen und Taubenfutter, daneben kullern Bierdosen. Flachmänner und leere Flaschen verwaisen auf Stromkästen und Fensterbänken. Es ist Frühling, die Park- und Straßenmüllsaison beginnt. Der Dreck in den Städten ist ein wachsendes Problem.

„Von Jahr zu Jahr wird es mehr“, erzählt Kurt Großmann, Disponent bei der Stadtreinigung Karlsruhe. „Und je wärmer es wird, desto mehr Müll liegt rum.“ Bis zu zehn seiner Leute sind täglich schon vor Sonnenaufgang unterwegs mit Waschwagen, Kehrmaschine, Besen und tragbaren Elektrogebläsen. Nach etwa vier Stunden sieht alles sehr gut aus. Am nächsten Morgen wieder verheerend.

Zunehmende Verrohung bei der Nutzung öffentlicher Bereiche

„Leider müssen wir feststellen, dass der achtlose Umgang mit Abfall zunimmt“, berichtet ein Sprecher der Stadt Stuttgart. Manche Bereiche blieben nur kurzfristig sauber – ein gesellschaftliches Problem, führt er weiter aus. Es sei „eine zunehmende Verrohung bei der Nutzung öffentlicher Bereiche festzustellen“.

Stuttgart hat inzwischen einen Zehn-Punkte-Plan gegen die Vermüllung der Innenstadt aufgelegt, mehr Mülleimer aufgestellt und Diskotheken-Betreiber ebenso wie Fastfood-Lokale dazu verdonnert, ihre verdreckten Eingangsbereiche selber sauberzumachen.

Auch der Straßenverkauf von Döner, Cola und Co. sowie angekündigte und spontane Freiluftevents tragen einen Gutteil zum Straßendreck bei. „Die Müllablagerungen haben im Laufe der Zeit zugenommen“, berichtet die Stadt Tübingen. „Gerade bei Veranstaltungen kann es vorkommen, dass Pappbecher die Hälfte des Müllaufkommens ausmachen.“

In Mannheim gebe es in den letzten Jahren deutlich mehr „littering“ (etwa: vermüllen), sagt ein Sprecher der Stadt. „Je wärmer es wird, desto mehr geht man raus, desto mehr wird weggeworfen“, erklärt er. Trotz aller Kampagnen werde es eher schlimmer als besser.

„Es war doch nur ein bisschen Müll“

Was bringt Menschen dazu, ihren Dreck einfach unter sich zu lassen? Schwer zu sagen. „Ein immer geringeres Unrechtsbewusstsein vielleicht“, vermutet der Mannheimer Stadtsprecher. „Die Einstellung von den jüngeren Leuten stimmt nicht mehr, das ist denen egal“, versucht Florentin Heese von den Entsorgungs-Betrieben Ulm eine Erklärung. „Die Eigenverantwortung nimmt ab“, sagt Großmann. Auf dem Land oder in den Stadtvierteln am Rand räumten die Bürger den Müll noch selber weg. In den Städten gehe es zu anonym zu, meint er.

Auch die Wissenschaft hat „littering“ für sich entdeckt. Laut diversen Studien der Humboldt-Universität Berlin begründen die Wegwerfer ihr Verhalten wahlweise mit Faulheit, Gewohnheit, Unachtsamkeit, schon vorliegender Verschmutzung oder mit den Worten „Es war doch nur ein bisschen Müll“. Beliebt ist demnach auch die Erklärung „Das machen doch alle!“

Das „bisschen Müll“ jedenfalls kostet die Städte viel Geld und Personal. In Ulm leeren Stadtreiniger die 1200 öffentlichen Papierkörbe rund 230 000 Mal pro Jahr; in Karlsruhe müssen rund 2000 Mülleimer geleert werden; in Mannheim über 4000. Hilft zwar, aber vieles landet trotzdem auf dem Boden. „Das Problem nimmt leider zu“, sagt auch Ute Seibt von der Abfallberatung Ulm.

Nur selten können Bußen verteilt werden

Erwischt werden die Dreckspatzen nur selten. Im vergangenen Jahr wurde in Ulm genau 29 Menschen eine Geldbuße aufgebrummt. Je nach Stadt kann eine weggeworfene Kippe oder ein Einwickelpapier schon mal 25 bis 30 Euro kosten; für einen Kaugummi sind in Mannheim 100 Euro fällig. Bloß: „Sie müssen denjenigen auch wirklich in flagranti erwischen“, sagt Kevin Ittemann von der Stadt Mannheim. Und das sei meist schwierig.

Gute Arbeit leisten in einigen Städten sogenannte Müllpatenschaften wie in Ulm oder Stuttgart. Vereine oder einzelne Bürger kümmern sich dabei beispielsweise um einen Park oder einen Spazierweg. Ebenfalls Abhilfe schaffen vielerorts „Frühjahrsputzaktionen“, bei denen tausende Schüler, Kindergartenkinder, Einwohner sowie Vereine mitmachen und tonnenweise Müll einsammeln.

Neben dem „Kleinmüll“ machen den Städten aber auch sogenannte wilde Müllkippen zu schaffen. In Mannheim ist vom Frühsommer an eine mobile „Eingreiftruppe“ für illegal abgestellten Sperrmüll zuständig. Denn dafür hatte die reguläre Müllabfuhr zuletzt jährlich mehr als 10 000 zusätzliche Arbeitsstunden leisten müssen. Auch Tübingen, Karlsruhe oder Freiburg kennen solche Probleme.

Landesweite Zahlen gibt es laut Umweltministerium nicht; allerdings hätten entsprechende Meldungen an die Umweltmeldestelle zugenommen, erklärt ein Sprecher. Im vergangenen Jahr seien knapp 270 illegale Müllhaufen registriert worden, beispielsweise im Wald, an Waldrändern oder Feldwegen. Eine Antwort des Verkehrsministeriums vom Januar diesen Jahres auf eine Kleine Anfrage der AfD schlüsselt aber wenigstens die Kosten auf, die das Land 2015 für Müllbeseitigung entlang von Autobahnen, Bundesstraßen und Landesstraßen aufwenden musste: rund vier Millionen Euro. Auch hier sind die Verursacher so gut wie immer – unbekannt.