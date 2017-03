Stuttgart/Berlin Erweiterte DNA-Analyse bei Straftaten - Antrag auf raschen Beschluss im Bundesrat gescheitert

Baden-Württemberg ist am Freitag im Bundesrat mit einem Antrag auf eine sofortige Entscheidung über eine erweiterte Nutzung der DNA-Analyse bei Straftaten gescheitert.

Eine Bundesratsinitiative zu den neuen Aufklärungsmöglichkeiten hatte das Land im Februar eingebracht. Sie wird derzeit noch im Innen- und im Rechtsausschuss erörtert - zum Unmut des baden-württembergischen Justizministers Guido Wolf (CDU). Er will durchsetzen, dass genetisches Spurenmaterial künftig auch verwendet werden kann, um Feststellungen zur Augen-, Haar- und Hautfarbe sowie zum biologischen Alter zu machen. Technisch ist das möglich.Bislang darf aber laut Strafprozessordnung die DNA nur im Hinblick auf das Geschlecht und zur Feststellung der Identität analysiert werden. Dabei wird die am Tatort gefundene Erbsubstanz mit der eines in der DNA-Analysedatei des Bundeskriminalamtes befindlichen Verdächtigen verglichen. Durch eine stärkere Auswertung von DNA-Spuren könnte aus Sicht von Ermittlern der Kreis der Verdächtigen bei Verbrechen eingegrenzt werden.Nach der Festnahme des Verdächtigen im Fall der getöteten Freiburger Studentin war der Ruf nach einer umfassenderen Auswertung von DNA-Spuren lauter geworden. Wolf hatte seinen Vorstoß so begründet: „Das Recht darf den Bezug zum technischen Fortschritt und zum Rechtsempfinden der Bürger nicht verlieren.“ .